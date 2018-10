Le 25e prix Bayeux des correspondants de guerre a dévoilé son palmarès

Comme chaque année depuis 25 ans, du 8 au 14 octobre, Bayeux a été le « le centre du monde » et des « horreurs » qui le déchirent, a rappelé Patrick Gomont, le maire de cette ville de Normandie en ouverture de la cérémonie de remise des récompenses du prix Bayeux des correspondants de guerre samedi soir.

Cinquante journalistes s'étaient réunis dans cette ville à quelques kilomètres des plages du Débarquement pour désigner les reportages les plus marquants de l'année dans les catégories photo, télévision, presse écrite et radio. Présentée par le journaliste Nicolas Poincarré, le maître de cérémonie de cette remise des prix, comme une « légende vivante du journalisme », la présidente du jury Christiane Amanpour a évoqué les débats qui ont permis de départager les lauréats. Saluant des reportages « tellement forts », la journaliste de CNN s’est aussi dit « très impressionnée par la qualité de débat et par le consensus qui s'est dégagé en dépit des différentes opinions de chacun ». Avant de rappeler son mantra : « Vérité et non pas neutralité. La distinction est très importante », a-t-elle souligné. Un mantra appris en Bosnie, où elle a débuté au côté de beaucoup de reporters réunis cette semaine à Bayeux.

Syrie, Irak, Libye et Birmanie

Cette année encore, la Syrie, l’Irak ou encore la Libye étaient à l’honneur dans la sélection. La journaliste d'Europe 1 Gwendoline Debono est par exemple allée rencontrer des femmes jihadistes en Syrie.« Ni prisonnières ni réfugiées », explique-t-elle, elles vivent coincées dans ce camp de réfugiés.

Yémen, une guerre peu présente dans les médias auquel le prix Bayeux a consacré une soirée spéciale, était également l'objet d'un reportage récompensé. « Plus on parle de quelque chose, plus ça a d’effet », a rappelé Jean-Philippe Rémy, photographe pour Le Monde et lauréat du prix Ouest-France qu'il a dédié au Yémen.

C'est à la Palestine qu'était consacré le reportage de Mahmud Hams, photographe de l'AFP gazoui, lauréat du prix dans la catégorie photo pour « Clashes on Gaza's border ».

Le Palestinien Saber al-Ashkar, 29 ans, lance des pierres durant des affrontements contre les forces israéliennes, le long de la frontière de la bande de Gaza à l’est de la ville de Gaza, le 11 mars 2018. © AFP PHOTO / MAHMUD HAMS

La Birmanie et l’exode des Rohingyas vers le Bangladesh était au cœur des reportages récompensés par le prix du jeune reporter et celui du long format télé. Ainsi en télévision grand format, Nicolas Bertrand et Thomas Donzel de France 2 sont récompensés pour « Rohingyas: les damnés de la Birmanie ».

Le prix du public est attribué à la photographe Paula Bronstein pour « The Rohingya crises: a harrowing journey », un reportage au Bangladesh publié par Getty images reportage.

Une Rohingya pleure, traumatisée après des jours de marche alors que des milliers de personnes fuyant le Myanmar sont coincées sous un soleil brillant sur une rizière boueuse attendant d'être admise dans les camps par les gardes-frontièrs du Bangladesh. © Paula BRONSTEIN

Le reportage-choc de CNN sur la vente des réfugiés comme esclaves dans des enchères en Libye a également reçu un prix à Bayeux. Tandis qu'au Mexique c'est un autre film-choc qui raconte la guerre qui se joue sur le côté face de la cité balnéaire d'Acapulco : celle des cartels de la drogue.

Au cours de la soirée, plusieurs hommages ont été rendus, notamment à Patrick Chauvel. Le photographe, cinquante ans de reportages de guerre au compteur, continue à courir le monde. Ainsi qu'à Shah Marai, photographe de l’AFP, tué dans un attentat à Kaboul le 30 avril dernier avec neuf autres journalistes, et au photographe Abba, décédé cette année.

Le palmarès complet du prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre 2018 :

CATÉGORIE PHOTO – JURY INTERNATIONAL

PRIX NIKON

1er Prix

Mahmud HAMS

AFP

Clashes on Gaza’s border

PALESTINE

2e Prix

Laurent VAN DER STOCKT

LE MONDE

La vieille ville de Mossoul : la bataille contre le dernier bastion de Daesh

IRAK

3e Prix

Juan BARRETO

AFP

Venezuela : anti-government protests

VENEZUELA

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE – JURY INTERNATIONAL

PRIX DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS

1er Prix

Kenneth R. ROSEN

THE ATAVIST MAGAZINE

Mercenaires du diable

IRAK

2e Prix

Wolfgang BAUER

ZEITMAGAZIN INTERNATIONAL

The poison of war

SOUDAN

3e Prix

Rukmini CALLIMACHI

THE NEW YORK TIMES

La méthode Daech, ou l’administration par la terreur

IRAK

CATÉGORIE RADIO – JURY INTERNATIONAL

PRIX DU COMITÉ DU DÉBARQUEMENT

1er Prix

Gwendoline DEBONO

EUROPE 1

Ni prisonnières, ni réfugiées : femmes djihadistes en Syrie

SYRIE

2e Prix

Julie PIETRI

FRANCE INTER

Rohingyas, l’enfer de la traversée

BANGLADESH

3e Prix

Martin PATIENCE

BBC

Survivre à une tempête de neige syrienne

FRONTIÈRE LIBANO-SYRIENNE

CATÉGORIE TV – JURY INTERNATIONAL

PRIX AMNESTY INTERNATIONAL

1er Prix

Nima ELBAGIR, Alex PLATT et Raja RAZEK

CNN

Une vente aux enchères d’esclaves en Libye

LIBYE

2e Prix

Clive MYRIE et Darren CONWAY

BBC

La guerre des drogues au Mexique

MEXIQUE

3e Prix

Jonathan HEAD et Daniel BULL

BBC

Rohingya

BANGLADESH

CATÉGORIE PHOTO – PRIX DU PUBLIC

PARRAINÉ PAR L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

1er Prix

Paula BRONSTEIN

GETTY IMAGES REPORTAGE

The Rohingya crisis: a harrowing journey

BANGLADESH

CATÉGORIE JEUNE REPORTER (PHOTO) – JURY INTERNATIONAL

PARRAINÉ PAR CAPA PRESSE TV

1er Prix

Mushfiqul ALAM

FREELANCE

The Great Exodus

BANGLADESH

CATÉGORIE TV GRAND FORMAT – JURY INTERNATIONAL

PRIX SCAM

1er Prix

Nicolas BERTRAND et Thomas DONZEL

FRANCE 2

Rohingyas : les damnés de la Birmanie

BIRMANIE et BANGLADESH

CATÉGORIE IMAGE VIDÉO – JURY INTERNATIONAL

PARRAINÉ PAR BEW TV / FRANCE 24 / ARTE

1er Prix

Darren CONWAY

BBC

La guerre des drogues au Mexique

MEXIQUE

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE – PRIX OUEST-FRANCE – JEAN MARIN

1er Prix

Jean-Philippe REMY

LE MONDE

Le Yémen en guerre

YÉMEN

CATÉGORIE TV – PRIX RÉGION NORMANDIE DES LYCÉENS ET DES APPRENTIS

1er Prix

Stéphanie PEREZ, Nicolas AUER et Laetitia NIRO

FRANCE 2

Les lionceaux du Califat : des bombes à retardement ?

IRAK