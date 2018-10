Des milliers de Français défilent pour le climat

Ils ont défilé avec une banderole « Changeons le système, pas le climat ». En première ligne, de simples citoyens. Plus loin derrière, des associations et des partis politiques.

« Il faut vraiment qu’on agisse, estime Pamela Hocini, militante de la France insoumise. Lors des la COP21 on nous a dit qu’il fallait mettre en place plusieurs mesures pour justement éviter le réchauffement climatique et rien n’est fait aujourd’hui, alors que d’autres pays, eux, le font. Donc là, on dit stop. Le réchauffement climatique c’est vraiment trop dangereux pour l’humanité ».

Victoria Diaz représente le jeune mouvement A nous la démocratie. Elle veut montrer qu’une réelle mobilisation citoyenne est possible, et nécessaire. « On est aujourd’hui ici pour prouver que si les citoyens reprenaient vraiment le pouvoir on aurait la possibilité de sauver notre planète à une plus grande échelle ».

Christine Perraudin, sympathisante des associations de défense des animaux n’est pas là par hasard. « C’est un devoir moral d’être là. Moi je suis plus côté, "animaux"… Il faut commencer à faire attention à ce qu’on mange parce que tout est très lié. Il faut voir comment on pollue pour produire quelques kilos de bœuf… Voilà. Moi, c’est un petit peu ce que j’apporte aujourd’hui. »

Selon les experts climat de l’ONU, il est encore temps pour agir et sauver l’humanité. Mais il faut des transformations sans précédent tant au niveau individuel qu’étatique.