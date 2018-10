France: de fortes intempéries dans l’Aude font au moins sept victimes

Des pluies violentes se sont abattues sur l’Aude dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 octobre, faisant sept morts et cinq blessés graves. Situé dans le sud de la France, ce département a été placé en vigilance rouge et la crue y a atteint un niveau sans précédent depuis 1891, selon Vigicrues, l’office de surveillance des crues. Ces intempéries figurent parmi les plus meurtrières survenues en France depuis une dizaine d’années. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu’il se rendra sur place ce lundi dans l’après-midi.

Selon Vigicrues, le niveau atteint lundi 15 octobre au matin par la crue à Trèbes, dans la vallée de l'Aude, est sans précédent depuis 1891 : « pas loin de sept mètres », a indiqué Vigicrues. En l'espace de cinq heures, « entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne », selon le préfet Alain Thirion, ce qui a entraîné plus de 250 interventions des pompiers dans la nuit.

Selon Enedis, compagnie chargée de la distribution du réseau électrique, quelque 8 000 foyers étaient privés d'électricité lundi 15 matin, dans l'Aude et l'Hérault. « 6 000 dans l’Aude, 2 000 dans l’Hérault. a précisé la compagnie sur Twitter. Les équipes sont sur le terrain et la situation reste évolutive en raison des conditions météo encore très difficiles. »

Le bilan dramatique des inondations #Aude s’est encore alourdi : toutes les condoléances aux familles des victimes. Respectons strictement les consignes de sécurité de @Prefet11 https://t.co/B7O6lsgsHl François de Rugy (@FdeRugy) 15 octobre 2018

Ces trombes d’eau ont fait six victimes, selon un bilan provisoire, dont une femme « emportée par l’eau à Villardonnel », ainsi que quatre autres personnes Villegailhenc, a précisé M. Thirion. « Une personne au moins a été emportée dans son sommeil, (pour) les autres, les conditions ne sont pas tout à fait complètement établies à ce stade », a ajouté le préfet sur l'antenne de BFMTV. « L’accès des secours est quasiment impossible », a-t-il indiqué avant de préciser que « des hélicoptères » seront envoyés « dans un certain nombre de cas ».

Dans le nord du département, une quinzaine de communes sont dans « une situation délicate », et six dans une « situation préoccupante », selon le préfet. Au nord de Carcassonne, toutes les routes sont coupées, selon les autorités. Dans cette zone, les écoles ont été fermées, la préfecture et les sapeurs-pompiers ont demandé aux habitants de rester chez eux.

Les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, « Conques, avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau », Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées, selon le préfet.

Dans cette dernière commune, la crue pourrait atteindre dix mètres en milieu de journée et un pont a également été emporté à Aragon, selon un habitant interrogé par LCI. À Conques, on relevait deux mètres d'eau dans les rues et cinq à six mètres sous le pont. Selon le ministère de l'Intérieur, des renforts de sécurité civile sont en cours d'acheminement dans l'Aude, notamment des sapeurs-pompiers des départements voisins et de militaires de la sécurité civile basés à Brignoles.

