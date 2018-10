France: comment expliquer les soudaines inondations survenues dans l'Aude?

Les épisodes cévenols sont des phénomènes qui se produisent en automne entre 3 et 6 fois par an avec ces caractéristiques : des pluies violentes, très localisées. En cause, la mer méditerranée. A cette période de l'année, elle est encore chaude et beaucoup d'eau s'évapore. L’air s'humidifie, et si les conditions sont propices, les masses humides dérivent vers le nord, en direction des terres.

C'est là que la géographie particulière des Cévennes entre en jeu. Cette humidité frappe de plein fouet la chaine de montagnes, beaucoup plus froide. Elle y bloquée, les nuages se forment, sont gorgés d'eau et au bout d'un moment, ils crèvent et ce sont alors plusieurs mois de précipitations qui tombent en quelques heures seulement.

Si le mécanisme de formation de ces orages est bien compris, ils sont cependant difficiles à prévoir avec exactitude. Ils se déclenchent en effet dans des endroits très localisés.

C'est le même problème qui est rencontré pour les crues provoquées par ces précipitations. Elles pourront être d’intensité très variable entre deux endroits pourtant séparés de quelques kilomètres seulement.

Ce sont ces raisons qui expliquent pourquoi en cas d'épisode cévenol, il est toujours très compliqué d'anticiper la menace et d'avertir précisément la population du risque encouru.