France: après les inondations meurtrières, l'Aude panse ses plaies

A Trèbes, l'une des villes les plus touchées, deux jours après les inondations, mardi, l'urgence était d'aider les sinistrés à déblayer leur maison. Marie-Françoise et son mari nettoient leur jardin. Ils ont fini de sortir toute la boue du rez-de-chaussée de leur maison, aidés de nombreux bras. « L’armée est venue chez nous et des personnes sont venues gentiment aussi, rapporte Marie-Françoise. Maintenant c’est impeccable alors pour rentrer il faut se déchausser. »

► France: comment expliquer les soudaines inondations survenues dans l'Aude ?

Les pompiers eux tentent de vérifier que toutes les maisons ont été évacuées. L'un d'eux est inquiet, les habitants ont indiqué qu'un vieil homme était seul dans l'une d'elle. L'homme réfugié au premier étage refuse l'entrée des pompiers tant qu'un représentant de l'assurance ne sera pas venu constater les dégâts. « Pour une partie, on n’est pas de Trèbes, commente un pompier, donc on connaît mal le secteur. On est obligé d’aller frapper aux portes des gens puisqu’on ne sait pas ceux qui ont été évacués ou pas. Vis-à-vis des assurances, certains ne veulent toucher à rien, mais ils ne peuvent pas continuer à vivre dans la boue et dans les meubles en vrac. S’il continue à pleuvoir comme ça ces prochains jours, je ne sais pas comment ils vont faire. »

Le quartier de Trèbes le plus touché est une cité. Ses habitants, pauvres, pourraient avoir bien du mal à se remettre du drame qui les a frappés dans la nuit de dimanche à lundi.

Le canal du Midi hors de son lit

Ces inondations meurtrières ont aussi ravagé le paysage de l'Aude. Les vignes ont été noyées et le canal du Midi, attraction touristique de la région, habituellement calme et romantique, est sorti de son lit. A présent, il arbore une couleur terre. De nombreux bateaux ont été projetés contre le quai pendant les inondations. La seule péniche encore habitée et en bon état est celle d'un couple anglais.

« J'étais par là-bas à minuit, j'ai compris qu'on allait être emporté sur les quais, raconte Martin qui a refusé d'abandonner son navire. Alors je suis venu ici et j'ai accroché le bateau au mur. On veut mettre notre péniche à l'hivernage à Castelnaudary, mais là il n'y a plus d'eau, ils ont fait descendre le niveau parce qu'ils s'attendent à plus de pluie. »

Sur le canal du Midi, habituellement si calme, des bateaux se sont retrouvés à la verticale. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Face à la vision d'apocalypse d'un canal où certains bateaux sont à la verticale se trouve le restaurant de poisson de Fabienne. On peut imaginer le calme habituel de sa terrasse. Mais aujourd'hui, tout est fermé et sûrement pour plusieurs jours. « Il nous aura fallu 24 heures pour nettoyer, enlever la boue. Tout ce qui est en bas ne marche plus, le meuble bar a pris l’eau. L’électricité ne marche pas partout, explique Fabienne. On était en alerte, d’accord, mais on nous a toujours dit que le canal ne pouvait jamais déborder alors on était confiants. La preuve que non. »

Le jour venu, Fabienne aura plusieurs questions à poser aux autorités : pourquoi ne pas avoir ouvert les écluses plus tôt ? Pourquoi les supermarchés des environs sont-ils tous fermés alors que les habitants manquent de vivres ? Pour l'heure, il faut continuer d'éponger et de frotter.