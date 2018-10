Social: les jeunes français font face à de lourdes difficultés financières

L'étude Ipsos montre qu'une majorité de jeunes Européens a le sentiment que la précarité est en hausse en Europe et dans leur pays, à l'exception des Polonais, beaucoup plus optimistes, grâce à la croissance économique de leur pays.

Les jeunes Britanniques les plus en difficultés

D'une manière générale, une partie significative de l'échantillon de jeunes interrogés a rencontré des difficultés financières importantes au cours de l'année pour accéder à une alimentation saine et équilibrée ou pour accéder à certains soins médicaux. Mais quand on y regarde de plus près, les jeunes Britanniques sont les plus en difficultés, suivis des Français, et parmis eux, les jeunes filles de moins de 20 ans sont les plus concernées par la précarité financière.

L'aide des parents est primordiale

Enfin, l'étude montre qu'une grande partie des jeunes Européens dépend de l'aide de leurs parent pour subvenir à leurs besoins, même s'ils ont un emploi, et cette dépendance est plus accrue en Italie et en Pologne où un jeune sur deux vit encore chez ses parents.

2 500 jeunes dont 1 000 Français, 500 Italiens, 500 Britanniques et 500 Polonais, âgés de 15 à 25 ans, ont répondu aux questionnaires en ligne du sondage Ipsos.