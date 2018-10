France: Mélenchon demande le dessaisissement du procureur en charge de l’enquête

Nouvel épisode dans ce qui est en train de devenir l'« affaire Mélenchon » à la suite des perquisitions houleuses à son domicile et au siège de La France insoumise (LFI). L'ancien candidat à l'élection présidentielle avait dénoncé une affaire « politique », il réitère ses accusations par la voix de son avocat et demande le dessaisissement du procureur chargé de l'enquête. En cause, la publication par Mediapart d'informations issues de ces perquisitions.

« Les premières découvertes des perquisitions Mélenchon », c'est le titre de l'article de Mediapart qui a fait voir rouge au patron de La France insoumise.

Un article qui révèle ses liens très proches avec Sophia Chikirou, son ancienne directrice de la communication et personnage central de l'enquête consacrée aux financements de la campagne électorale de l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

L'article révèle également la découverte de 12 000 euros en liquide au domicile d'un ami de Jean-Luc Mélenchon. Une somme confiée par la mandataire financière de la campagne et dont l'origine et la destination pourraient être problématiques selon les enquêteurs.

Quoi qu'il en soit, le chef des Insoumis ne goûte guère à ces révélations et le fait savoir par la voix de son avocat, ce sont « des informations couvertes par le secret de l'enquête, protégées et intimes », écrit Me Mathieu Davy dans un communiqué. L'avocat qui en déduit que Mediapart a été informé à la suite de « fuites provenant des services de police et justice » et qui en appelle donc au dessaisissement du procureur en charge de l'enquête.

De quoi donner du grain à moudre à Jean-Luc Mélenchon qui dès la parution de l'article vendredi soir, y voyait la preuve selon lui d'une collusion entre le pouvoir politique, le parquet et les médias afin de lui causer préjudice.

La procureure générale de Paris dénonce « un coup de force »

Jean-Luc Mélenchon le répète depuis mardi, les perquisitions réalisées chez lui et au siège de son parti sont le résultat d'une « offensive politique ». Le patron de La France insoumise en réclame même l'annulation.

Des propos qui ont poussé, chose rare, la procureure générale de Paris à lui répondre. En charge de l'enquête sur les comptes de campagne de La France insoumise lors de la dernière élection présidentielle, Catherine Champrenault s'est exprimée sur Europe 1 et elle l'assure, il ne s'agit en rien d'une affaire politique. Pour preuve, selon elle, le ministère de la Justice n'avait pas été informé en amont de ces perquisitions.

La magistrate qui en profite pour dénoncer le comportement de Jean-Luc Mélenchon et de son camp responsables à ses yeux « d'un coup de force »

Le patron de La France insoumise avait en effet bousculé un représentant du parquet et un policier lors de ces perquisitions, une plainte a d'ailleurs été déposée à son encontre.

Radio France porte plainte contre Mélenchon

Le directeur de franceinfo Vincent Giret a dénoncé pour sa part samedi une attaque « irresponsable » de Jean-Luc Mélenchon qui a traité d'« abrutis » et de « menteurs » les journalistes de la radio publique qui enquêtent sur ses comptes de campagne présidentielle.

.@RadioFrance porte plainte suite aux propos tenus par monsieur Jean-Luc Mélenchon à l’égard des journalistes de @Radiofrance. Radio France (@radiofrance) 20 octobre 2018

Sophia Chikirou, personnage clé de l’entourage de Mélenchon

C'est la figure qui se trouve au centre de l'enquête qui cible La France insoumise pour des soupçons de fraude concernant les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017. Sophia Chikirou, directrice de la communication de cette campagne, mais également unique actionnaire de son principal prestataire, une double casquette qui fait mauvais genre, et qui interroge les enquêteurs.

Donneuse d'ordre et exécutante, cela interroge toujours, à plus forte raison lors d'une campagne présidentielle. Et à ce titre, Sophia Chikirou intéresse beaucoup les enquêteurs qui la soupçonnent d'avoir surfacturé certaines prestations réalisées pour le compte de Jean-Luc Mélenchon en 2017.

Sophia Chikirou a d'ailleurs été entendue par la police ce vendredi. Une audition à la suite de laquelle Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau pour défendre sa conseillère.

Sophia Chikirou a géré l'image du candidat de La France insoumise il y a un an et demi et se trouve derrière plusieurs coups de communication lors de sa campagne. On se souvient du meeting en hologramme, le quinoa, en revanche, on l'avait peut-être un peu oublié, tout comme l'émission de télévision en mode « confession » sur le canapé de Karine Le Marchand. Derrière ces coups médiatiques, Sophia Chikirou qui avait pour objectif de dépeindre Jean-Luc Mélenchon en figure rassurante.

La diplômée en communication reste cependant une personnalité clivante au sein même de sa famille politique. Au lendemain de l'élection présidentielle, elle avait ainsi fondé puis dirigé la web télé « Le média », proche de La France insoumise avant de devoir quitter ses fonctions à la suite d'une crise interne déjà sur fond de soupçons financiers.