Emmanuel Macron monte au front du Centenaire

A l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron entame ce dimanche 4 novembre une itinérance de six jours qui va le conduire dans onze départements pour célébrer la mémoire des Poilus et aller à la rencontre des Français. Première étape : Strasbourg.

Pendant six jours, Emmanuel Macron va parcourir l'est et le nord de la France. Le chef de l'Etat veut ainsi faire le lien entre la France de 1918 et celle d'aujourd'hui. Ou plutôt entre les Français d'hier et ceux d'aujourd'hui.

Car ce sont les hommes et les femmes auxquels il veut rendre hommage durant ce périple, des hommes et des femmes qui ont souffert et ont fait preuve de leur capacité de rebond, de reconstruction. Un message positif qu'Emmanuel Macron va porter dans des territoires touchés par la désindustrialisation, le chômage, la pauvreté. Le chef de l'Etat a donc choisi d'aller à la rencontre de la France qui souffre, à l'occasion de cette commémoration.

Il entend ainsi se défaire de son image de président arrogant et redonner du sens à son action. Emmanuel Macron veut mobiliser la mémoire pour renouer le lien avec les Français. Il a pris le parti de ne pas aller que dans les lieux incontournables, mais aussi dans certains endroits où aucun président ne s'était encore rendu.

De Strasbourg à la Somme en passant par les Eparges, Emmanuel Macron va en quelque sorte commencer une nouvelle campagne, celle de l'an II de son quinquennat.