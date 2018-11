Centenaire de 14-18: l'écrivain Maurice Genevoix bientôt au Panthéon

Avec notre envoyé spécial aux Eparges, Pierre Olivier

Dans le petit village des Eparges où a coulé tant de sang français, on retiendra surtout une chose de ce discours d’Emmanuel Macron : « Il a surtout annoncé que Maurice Genevoix allait rentrer au Panthéon. A travers lui, tous les morts de la guerre de 14-18. Ça me fait chaud au cœur parce que mon grand-père en fait partie, avec tous ses frères d’armes ».

Maurice Genevoix, sous-officier et homme de lettres, relatera dans son livre Ceux de 14, toutes les atrocités de cette guerre : « Il sera le symbole en fait. Comme il était écrivain, il a réussi à traduire tout ce qui s’est passé. Il fallait en choisir un et je crois que c’est le bon représentant ».

Maurice Genevoix ou « le chantre de la mémoire », selon les mots d’Emmanuel Macron, une mémoire qui résonne aussi dans l’esprit des plus jeunes générations : « J’ai trois arrière-grands-pères qui se sont battus pendant la guerre, un en artillerie, les deux autres au front. Un n’est pas revenu et n’a pas été retrouvé ». « Oui, je pense que c’est une reconnaissance aux soldats qui ont libéré la France à cette époque-là. Le Panthéon, c’est quand même le plus haut quoi ».

Un moyen aussi de garder toujours à l’esprit ce que désormais plus aucun témoin ne peut raconter.

■ Réaction de Julien Genevoix, petit-fils de Maurice Genevois

« Ce n’est pas seulement Maurice Genevoix. Bien sûr, c’est vrai que si on a beaucoup parlé de la bataille des Eparges, c’est grâce à ses écrits. Mais on a toujours conçu tout ce que nous avons fait pendant le centenaire comme un hommage à Maurice Genevoix et à travers lui, à ses frères d’armes parce que c’est la notion qui ressort le mieux de Çeux de 14 qui est un livre fraternel. Et Maurice Genevois, toute sa vie, a porté le souvenir de ses frères d’armes qui lui étaient et qui lui sont restés jusqu’au bout, incroyablement chers au cœur. Maurice Genevoix ne remplacera jamais le soldat inconnu. Il existe déjà pour ça. Mais Maurice Genevoix, c’est le témoin. C’est celui qui a raconté et c’est très important de raconter parce que si personne ne raconte, dans une langue qui reste, dans une langue qui marque, on finit par oublier. Et c’est toute l’importance de Ceux de 14 »