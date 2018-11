France: comment le gouvernement se prépare à la grogne des «gilets jaunes»

Combien seront-ils à bloquer les routes samedi prochain en France ? Les « gilets jaunes » veulent rassembler le plus de monde possible contre la hausse du prix des carburants. Le gouvernement prend en tout cas au sérieux ce mouvement soutenu par Laurent Wauquiez, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Une réunion entre Edouard Philippe et plusieurs ministres s'est tenue lundi 12 novembre à Matignon. L'exécutif prépare plusieurs mesures pour tenter de calmer cette grogne.

« Ça va nous coûter cher. » D'après ce député En marche, au cœur des discussions à Matignon et à l'Elysée, l'Etat va dépenser 500 millions d'euros au total pour tenter de désamorcer le mouvement des gilets jaunes. Trois mesures principales devraient être annoncées.

D'abord, pour les plus modestes : 2 millions de personnes supplémentaires bénéficieraient du chèque énergie de 200 euros par an, soit 6 millions de Français au total. Ensuite, pour les gros rouleurs, le plafond des indemnités kilométriques serait doublé, pour atteindre 400 euros par an. Enfin, le forfait co-voiturage pourrait être mis en place plus tôt que prévu : une aide d'au moins 200 euros.

Le président veut donc frapper vite et fort pour éteindre la grogne des gilets jaunes, une action instrumentalisée par la droite et l'extrême droite aux yeux du gouvernement, aux contours flous et qui risquerait de s'étendre. « Je me méfie toujours de ces mouvements où on mélange tout », lâchait Emmanuel Macron la semaine dernière. Le scénario du pire pour l'exécutif, qui craint une « coalition des colères » contre le chef de l'Etat.

