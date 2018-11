Face aux «gilets jaunes», Emmanuel Macron tente de donner des gages

Le Charles-de-Gaulle, un avion Rafale en toile de fond : le décor était idéal pour montrer Emmanuel Macron dans ses atours de chef de l'Etat et des Armées, bien au-dessus des bisbilles politiciennes. Mais sur le fond, il aura surtout été question des sujets du quotidien des Français.

Et pour cause : la colère qui monte autour du pouvoir d'achat inquiète l'exécutif. Et si Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois prêté au jeu de l'interview, c'est bien parce qu'il lui fallait gérer une crise. D'abord en reconnaissant cette colère, exprimée par le mouvement des « gilets jaunes », et en tirant un constat. « Cette colère, je la partage, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants », a admis le président français.

Pour « réconcilier la base et le sommet », Emmanuel Macron a pris l'engagement de changer de méthode. « Nos concitoyens, à mes yeux, veulent aujourd'hui trois choses : qu'on les considère, qu'on les protège, qu'on leur apporte des solutions. Et la considération, on ne l'a sans doute pas assez apportée. Cela veut dire les entendre, gouverner différemment, aller au plus près du terrain... Peut-être décider d'une manière différente, pas tout à Paris », avance-t-il.

Plus qu'un mécontentement passager, le chef de l'Etat semble craindre un divorce avec les Français comme celui que ses prédécesseurs ont connu.