France: six ans de prison requis contre Georges Tron, jugé pour viols

Ce mercredi matin, l'avocat général a requis six ans de prison ferme contre Georges Tron, ex-secrétaire d'Etat et maire en exercice de Draveil (région Île-de-France), pour les viols de deux de ses anciennes employées. Il a également demandé quatre ans d’emprisonnement pour son adjointe Brigitte Gruel.

Au moment de requérir, l'avocat général Frédéric Bernardo se place face aux jurés pour « mieux reconstruire la vérité ». Il tire d'abord à boulets rouges sur l'argument usé par la défense pour justifier des pratiques du maire de Draveil Georges Tron et de son ancienne adjointe à la Culture Brigitte Gruel. « Cette réflexologie plantaire, c'est un piège, dit-il. Il faut être naïf pour croire qu'elle peut se pratiquer à trois. Ce n'est pas normal et cela dérape dans le sexe. »

Mais y a-t-il viol ? s'interroge le représentant du parquet. Avant de développer son analyse : « s'il y a contrainte, c'est un viol ». Et il s'interroge sur les propres déclarations de l'accusé Georges Tron qui à l'audience a lâché : « Ce sont des gens qui me doivent tout qui viennent me salir. » Pour l'avocat général, c'est bien la preuve qu'il y a dans ce dossier un dominant et un dominé. Il y a un système Tron, affirme-t-il. Un homme qui, à la mairie de Draveil, à tous les pouvoirs sur ses employés et peut appliquer une mécanique d'emprise.

Et l'avocat général de clouer l'accusé Georges Tron au pilori : « Voici un homme qui dit être pris au piège par sa passion de la réflexologie plantaire. Mais à la fin du dossier, 'le masseur chinois' comme on le surnomme ressemble plus au comte Dracula : il vampirise les femmes qui sont à sa portée. »