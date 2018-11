France: les infirmières manifestent leur colère devant le ministère de la Santé

Après les gilets jaunes, les blouses blanches. Les infirmières étaient appelées par 16 organisations syndicales à cesser le travail et à manifester dans toutes les régions de France ce mardi 20 novembre. La profession estime être oubliée par les autorités sanitaires. A Paris, les infirmiers et infirmières étaient quelques centaines à manifester aux abords du ministère de la santé ; beaucoup d'entre eux exercent en libéral.

La pluie fine et glacée n’a pas refroidi la colère de Laurence, infirmière libérale. Elle n’a pas de gilet jaune mais un bandage, enroulé autour de la tête. « J’ai mis un pansement parce que nous sommes assommés par les charges, assommés par le prix de l’essence, explique-t-elle. Moi je suis dans un petit village donc je draine beaucoup de villages autour de moi. Je fais 170 km par jour. J’ai des frais kilométriques qui sont payés à 0,35 centimes par kilomètre et 2,5 euros le déplacement alors que le médecin c’est dix euros et le kiné, quatre ».

Dominique quant à elle, est révulsée par la façon dont l’assurance maladie rémunère les actes pratiqués. « Par exemple, on va chez un patient et on a trois soins à faire. Mettons, deux pansements et une injection, détaille-t-elle. Le premier est payé plein pot, le deuxième moitié prix et le troisième est gratuit. Qui travaille gratuitement aujourd’hui ? Il faut arrêter de se moquer du monde. »

On arrive tout simplement plus à travailler dans de bonnes conditions et quand on voit le plan santé qu'a présenté le président, on est complètement oublié du système de santé. William, infirmier à la Pitié-Salpêtrière 20/11/2018 - par RFI Écouter

L’annonce récente du plan santé n’a guère rassuré, bien au contraire. « Sur 80 pages de présentation du plan santé, nous avons à peu près trois fois le mot "infirmière" dans le rapport, s’insurge Daniel Guillerm, le vice-président de la Fédération nationale des infirmiers. Par contre, il y a énormément de mesures concernent uniquement les médecins donc nous avons le sentiment d’être les laissés pour compte, une fois de plus, alors que nous sommes les chevilles ouvrières du système ».

Et le responsable syndical prévient : la crise des vocations n’est pas loin.