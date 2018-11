France: les infirmières dans la rue contre le plan santé du gouvernement

Les raisons de la colère sont simples. Suite aux grandes dégradations des conditions de travail, à la fois dans les hôpitaux et à la fois dans le secteur libéral, on demande des mesures concrètes, immédiates et pas dans dix ans. Les hôpitaux aujourd’hui sont à bout de souffle. Les conditions de travail sont excessivement déplorables et les déficits de plus en plus importants. Et cet argent qui est fait pour la création de ces adjoints médicaux, comme on les appelle, auxiliaires médicaux, moitié secrétaires, moitié aides-soignantes, il serait plus important de le mettre de suite dans la création de postes à l’hôpital, de créer des conditions de travail décentes pour que soins soient effectués dans de bonnes conditions.