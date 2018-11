Gilets jaunes: violences en marge du mouvement à La Réunion

La colère exprimée de manière hétéroclite en métropole par le mouvement dits des gilets jaunes, à l'origine en réaction à la hausse des taxes sur les carburants, touche également l'île française de La Réunion, dans l'Océan Indien. Mais il connaît, à sa marge, de nombreux et violents dérapages.

Depuis le 17 novembre, plusieurs villes réunionnaises sont le théâtre de pillages et de diverses violences urbaines à partir de la nuit tombée. Plusieurs supermarchés et autres commerces ont été attaqués dans la nuit de lundi à mardi, notamment à Saint-Denis, le chef-lieu. L'ensemble des établissements scolaires, la plupart des commerces et des stations-service, ainsi que des services publics (Chambre de commerce et d'industrie notamment), sont fermés.

Le dépôt de carburant de l'île est bloqué par des manifestants depuis lundi. Le port de commerce, dont l'accès est bloqué depuis hier, est paralysé. Trois escales de paquebot de croisière ont été annulées et les compagnies aériennes bouleversent leurs programmes de vol en raison du barrage filtrant dressé depuis samedi devant l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis. Les deux usines sucrières de l'île sont également à l'arrêt depuis samedi. « C'est certains individus, des délinquants, très jeunes pour la plupart d'entre eux, qui ont profité de la manifestation des gilets jaunes pour piller, dégrader, casser et s'en prendre volontairement aux forces de l'ordre, explique un policier joint par RFI. Il y a plusieurs centaines d'individus, éparpillés sur les différentes circonscriptions de police et gendarmerie de l'île de La Réunion, à savoir les différentes communes. Plus d'une soixantaine ont été interpellés sur ces trois derniers jours. Nous avons une quinzaine de policiers blessés. Tous les supermarchés sont fermés. Nous sommes obligés d'aller nous alimenter dans des petits magasins de proximité. Ca va devenir compliqué si cela perdure longtemps. »

En réaction, le préfet Amaury de Saint-Quentin a instauré mardi une mesure d'interdiction de circuler de 21h à 6h dans la moitié des communes de l'île, bloquée par de nombreux barrages routiers dressés par des gilets jaunes. Ce couvre-feu est en vigueur jusqu'à vendredi au minimum.

Selon nos confrères de La Première, antenne de FranceInfo à La Réunion, qui suivent en direct les événements, des affrontements entre policiers et jeunes continuaient dans la soirée, notamment au Chaudron, un quartier populaire de Saint-Denis-de-la-Réunion. Un peu plus tôt, une délégation de gilets jaunes avait été reçue en préfecture. Les discussions n'ont pas abouti, suscitant déception et colère chez les manifestants.

Dans une déclaration transmise mardi soir à l'AFP, Annick Girardin dénonce des « violences [qui] sont le fait de bandes de jeunes gens qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes », a-t-elle affirmé. Elle promet une « réponse ferme de l'État » pour contrer cette « évolution intolérable du mouvement ».