France: Emmanuel Macron tente de consoler les maires, qui attendent des actes

Comme un écho à la mobilisation des gilets jaunes. Sous les dorures de l'Elysée, c'est de la souffrance des territoires ruraux dont ont témoigné plusieurs maires, comme celui de Barbentane : « Je ne voudrais pas, comme la faune et la flore, disparaître. Et je voudrais que vous nous aidiez à continuer à vivre. Il y a eu un Grenelle de l'Environnement, j'aimerais bien qu'il y ait un Grenelle des collectivités locales. »

Emmanuel Macron adopte un ton compréhensif, promet de mieux accompagner les plus modestes à s'adapter à la transition écologique, et se dit solidaire du travail des maires : « Je sais, moi, que votre quotidien n'est pas facile. Celui du gouvernement n'est pas davantage, je vous rassure, même si cela ne vous console pas (rires). Face à ces défis, on a une responsabilité commune, c'est d'être ensemble. Si on n'est pas ensemble, alors on ouvre un formidable boulevard, non pas aux populistes mais aux démagogues. »

Emmanuel Macron a promis mercredi à des maires de France « fatigués » et échaudés un « changement de méthode » de travail et de concertation qui doit permettre de tourner la page de seize mois de crispations et d'incompréhensions entre l'exécutif et les édiles qui dénonçaient des « mesures unilatérales ». Le chef de l'Etat donne des gages sur les moyens financiers des communes. Il veut reconquérir les maires.

Dans un communiqué publié un peu plus tôt dans la journée, l'AMF avait demandé à Emmanuel Macron et au gouvernement de s'engager dans « une vraie négociation » avec les communes pour rétablir la confiance entre l'Etat et les élus. Selon l'Elysée, le chef de l'Etat, au cours d'un échange avec les instances de l'AMF avant son discours, s'est dit prêt à « travailler ensemble » sur la taxe d'habitation et la dotation globale de fonctionnement (DGF), deux points de crispations.

A la sortie, certains élus repartent rassurés, d'autres demandent encore à voir, comme Alain Castan, maire d'un village de Dordogne. « Il m'a convaincu... à moitié. Et je pense qu'il faut arrêter la calinothérapie. Les paroles, c'est bien, mais maintenant, des actes », demande-t-il.

Emmanuel Macron promet de se rendre au Congrès des maires l'an prochain. Sans doute tiendra-t-il parole cette fois-ci, car ce sera quelques mois avant les élections municipales de 2020.