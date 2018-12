«Gilets jaunes»: 75000 manifestants, scènes de violence à Paris

Barricades, vitrines brisées, voitures et mobilier urbain incendiées... Plusieurs quartiers de l'ouest et du centre parisiens étaient ce samedi le théâtre de scènes de guérilla urbaine, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation des « gilets jaunes » était organisée dans la capitale.

Sur l'avenue des Champs-Elysées, les manifestants pacifistes venus dénoncer la politique sociale et fiscale du gouvernement ont très vite été dépassés par des casseurs bien décidés à en découdre. L'important déploiement policier et les nombreuses mesures de sécurité prises pour éviter que les violences de la semaine passée ne se répètent n'ont pas suffi. Des échauffourées ont éclaté dès la matinée et les CRS n'ont pas tardé à utiliser leurs bombes lacrymogènes et leurs canons à eau, obligeant les manifestants à se disperser.

« On casse notre mouvement, on nous fait passer pour de mauvaises personnes, on nous parque (autour de l'Arc de Triomphe), on nous gaze, alors qu'on ne fait rien », se révoltait Patricia, venue de Coulomniers avec son mari. Mais elle ne compte pas abandonner pour autant. « Si le gouvernement ne nous écoute toujours pas, on ne lâchera pas », prévenait-elle.

On se fait gazer (...) Il y a des casseurs, on le reconnaît, mais c'est disproportionné parce qu'à 90% les gens sont pacifistes. [Reportage] Sur les Champs-Elysées, des «gilets jaunes» désabusés 01/12/2018 - par David Baché Écouter

224 interpellations

Des heurts ont également eu lieu dans le quartier de l'Opéra où les grands magasins ont dû évacuer leurs clients. Sur la prestigieuse avenue Foch, des barricades de troncs d'arbre et de barrières ont été érigées. Un bilan officiel donné vers 17h faisait état de 92 blessés, dont 14 parmi les forces de l'ordre, soit plus que lors de la précédente mobilisation parisienne du 24 novembre. Dans la capitale, 224 personnes ont été interpellées.

« Nous sommes en train de rétablir l'ordre », a déclaré le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, interrogé sur BFMTV, en admettant que les forces de l'ordre avaient affaire à des individus dispersés qui rendaient leur travail plus difficile. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devait quant à lui intervenir lors du journal télévisé de TF1.

Si des troubles ont également eu lieu à Strabsourg, Dijon, Charleville-Mézières ou encore Toulouse, les rassemblements des « gilets jaunes » en province se sont essentiellement déroulés dans le calme. Dans les départements du Lot et du Tarn (sud-ouest) notamment, les « gilets jaunes » ont installé de nombreux barrages filtrants. Dans les Alpes-Maritimes, les sapeurs-pompiers ont enfilé une combinaison jaune et rejoint le péage d’Antibes où les attendaient plus de 200 manifestants. Tandis qu’à Lorient, en Bretagne, les protestataires bloquent toujours le dépôt pétrolier de la ville. Certains déclarent même « vouloir passer Noël ici. »

Ce que nous voyons est d'un type radicalement nouveau, ça ne correspond à aucun des anciens repères. Les gens ne s'identifient à aucun parti politique en particulier, à aucun syndicat. Ils se réfèrent seulement à leurs demandes et à un ras-le-bol qu'on voit. [Reportage] A Marseille, les «gilets jaunes» sous l'oeil de Jean-Luc Mélenchon 01/12/2018 - par Stéphane Burgatt Écouter

En milieu d'après-midi, 75 000 manifestants ont ainsi été recensés à travers la France, alors que la première journée de mobilisation, samedi 17 novembre, avait rassemblé 282 000 personnes et la deuxième 106 000, dont 8 000 à Paris.