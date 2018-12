France: à Paris, de nombreux lieux culturels fermés en raison des «gilets jaunes»

De très nombreux musées et lieux culturels parisiens seront fermés ce samedi 8 décembre.Dans la liste, se trouvent le musée du Louvre, le musée d'Orsay, l’Opéra Bastille et l’Opéra Garnier ainsi que le Grand Palais et le musée de l'Orangerie. Plusieurs musées et sites patrimoniaux administrés par la Ville de Paris et situés dans divers quartiers de la capitale, garderont également leurs portes closes : le Petit Palais, le musée d'Art moderne, la maison de Victor Hugo, le musée Cognacq-Jay, les Catacombes.

Les commerçants appelés à la fermeture des magasins

Ne pouvant pas accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions de sécurité, la Société d'exploitation de la tour Eiffel a décidé également de fermer le célèbre monument au public. Les billets achetés en ligne seront remboursés automatiquement. La préfecture de police de Paris a appelé par ailleurs les commerçants à fermer tous leurs accès et à sensibiliser le personnel aux risques encourus. Plusieurs secteurs sont concernés : celui des Champs-Élysées ainsi que toutes ses voies adjacentes, celui du Palais de l'Élysée et des avenues Matignon, Montaigne et Franklin-Roosevelt. Paris se prépare au pire et baisse le rideau.