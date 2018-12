Des milliers de Français marchent pour le climat et contre l'injustice sociale

En pleine conférence de l'ONU sur le climat à Katowice en Pologne, des dizaines d'associations avaient appelé les citoyens à réclamer davantage d'ambition contre le réchauffement, en France, avec plus de 120 marches annoncées, comme à l'étranger.

Malgré les craintes pour la sécurité dans le contexte des « gilets jaunes », quelque 17 000 personnes selon la police et 25 000 selon les organisateurs, ont répondu à l'appel à Paris, soit un peu plus que lors de la précédente marche en octobre et autant que lors de celle organisée en septembre, peu après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement.

« Gilets verts et gilets jaunes »

Le cortège, dans lequel figuraient des « gilets jaunes », est parti de Nation, à l'est de la capitale, pour rallier la place de la République dans une ambiance très familiale. « Gilets jaunes, gilets verts, on exprime la même colère », a-t-on pu entendre dans cette manifestation qui s'est terminée par des prises de paroles mais sans le concert envisagé, faute d'autorisation pour installer une scène.

« la transition écologique ne peut pas se faire sur le dos des ménages les plus modestes : pas de transition sans justice sociale a-t-il été rappelé lors de nombreuses actions de désobéissance civile organisée ce #8Decembre » @raphpradeau https://t.co/b6wKlpOPRP Attac France (@attac_fr) 8 décembre 2018

Comme dans d'autres villes, le parcours avait été changé pour l'éloigner des « gilets jaunes ». Mais les organisateurs ont refusé de reporter la marche, comme le préconisaient le ministre de l'Intérieur, mais aussi Nicolas Hulot ou le WWF.

« Il était impensable d'annuler cette marche. Il était important de parler des problèmes de fin du monde et du mois, c'est la même chose », a lancé Elodie Nace, porte-parole d'Alternatiba, une des ONG organisatrices de cette manifestation à laquelle ont pris part des responsables politiques comme Yannick Jadot (EELV) ou Pascal Cherki (Générations).

Lyon, Marseille, Montpellier...

À Lyon, 7 000 personnes selon la préfecture et « au moins 10 000 » selon les organisateurs ont défilé, dont des dizaines de « gilets jaunes ». À Marseille, 10 000 personnes ont manifesté pour le climat selon la police, soit cinq fois plus que les « gilets jaunes » le matin. Derrière plusieurs pancartes jaunes et vertes, les participants ont réclamé « une transition écologique et solidaire ». À Bordeaux, des centaines de manifestants ont entamé une marche dont le parcours avait, là aussi, été dévié pour cause de « gilets jaunes ».

À Montpellier, 3 500 personnes ont été recensées, selon la police, qui a également dénombré 2 200 personnes à Rennes. Parmi les autres marches, environ 600 personnes ont défilé à Reims, selon une estimation de l'AFP, et 300 à Antibes, selon les organisateurs. Des manifestations françaises qui faisaient écho à d'autres dans le monde, dont une à Katowice où se tient la COP24 jusqu'à la fin de semaine prochaine.