Gilets jaunes: comment financer les mesures annoncées par le président Macron ?

Après un mois de contestation, le président Macron a annoncé hier soir lors de son allocution télévisée des mesures pour répondre à la colère des gilets jaunes. Augmentation du salaire minimum, exemption de la hausse de la CSG pour les retraités recevant moins de 2000 € parmois, exonération d'impôts et de charges pour les heures supplémentaires, etc. Mais le prix de l'apaisement social risque de coûter cher.

Au total ces mesures qui concernent environ quinze millions de Français vont couter entre 8 et 10 milliards d'euros, selon l'estimation du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, en plus des quatre milliards déjà accordés lors du renoncement à la hausse sur les carburants.

Valérie Rabault (PS) réagit ce mardi matin à l'Assemblée nationale au micro de Jeanne Richard 11/12/2018 - par RFI Écouter

« Grosso modo, il y a une facture autour de 10 milliards d'euros, or en matière budgétaire ou financière, le diable est dans le détail... il faut être précis et rigoureux et savoir faire des additions et ça le gouvernement visiblement ne sait pas le faire puisqu'il ne dit pas comment il va le financer !», lance Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.

Même si l'entourage du président assure que l'objectif de maîtrise de la dépense publique n’est pas remis en question, Bercy est contraint de revoir sa copie pour le budget 2019.

Selon le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, la France va devoir momentanément laisser filer le déficit public et passer au dessus des 3% contre 2,8% prévu en 2019. Mais la Commission européenne a déjà prévenu: elle sera vigilante face aux mesures annoncées. La Commission «suivra avec attention l'impact des annonces faites par le président» Macron sur le déficit public français et leurs modalités de financement, a déclaré mardi le Commissaire européen à l'Economie, Pierre Moscovici.

Réduire les dépenses publiques ?

L'autre solution sera de réduire les dépenses publiques. Le porte parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, propose par exemple de réduire le nombre de fonctionnaires aux impôts, une fois le prélèvement à la source mis en place. Autre piste : augmenter les recettes en créant des tranches supplémentaires de l'impôt sur le revenu ou encore examiner la pertinence de certaines niches ficales.

Reste à savoir si les mesures annoncées par Emmanuel Macron, qui a évoqué un état d'urgence économique et sociale, seront suffisantes pour éteindre le feu et désamorcer le soutien de l'opinion publique aux gilets jaunes. Selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro ce mardi matin, 54% des Français souhaitent la poursuite du mouvement après l'allocution d'Emmanuel Macron.