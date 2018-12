La France lance son deuxième plan d’adaptation au changement climatique

Le plan national d’adaptation au changement climatique consiste à modérer les conséquences préjudiciables de celui-ci et se décline en dix actions.

Il prévoit de renforcer la lutte contre les feux de forêt avec l’achat de six avions bombardiers d’eau, le déploiement de cinq nouveaux radars d’ici à 2021 et l’extension du système d’alerte météo à l’Outre-mer. Il est également prévu la création d’un centre sur l’adaptation pour informer et mutualiser les données. La diffusion de messages de prévention par le service sanitaire des étudiants en médecine. Y figurent enfin l'intégration du thème climat dans les cursus scolaires et la création d'outils d’aide à la décision dans le milieu forestier.

Ce deuxième plan met aussi l’accent sur le bâtiment et les infrastructures de transport. Les projections climatiques actuelles prévoient au minimum 90 jours de canicule par an en France, l’isolation des bâtiments est donc primordiale. Et le niveau marin pourrait atteindre un mètre supplémentaire, inondant 19 800 kilomètres de routes et de 200 km de voies ferrées.

La hausse de la température va donc bouleverser intégralement nos modes de vie, le maître mot de l’adaptation est donc « anticipation » et c’est l’objectif de ce deuxième plan gouvernemental.