France: quelques centaines de gilets jaunes défilent à Paris

Une manifestation spontanée à Paris, quelques rassemblements en province, des péages bloqués : l'acte VI des « gilets jaunes » mobilise faiblement samedi, alors qu'un automobiliste a été tué dans la nuit en marge du mouvement.

Pour ce sixième samedi consécutif de mobilisation dans la capitale, en début de matinée, un appel a été lancé sur la page Facebook d'Eric Drouet, l'une des figures du mouvement, pour aller sur la butte Montmartre.

J'ai manifesté depuis le début parce que j'aimerais qu'il y ait un débouché politique Didier, un gilet jaune dans le cortège parisien 22/12/2018 Écouter

Environ 200 personnes, encadrées par les forces de l'ordre, ont quitté le 18ème arrondissement pour défiler dans le centre de la capitale, non loin des grands magasins, dans une ambiance parfois tendue. Au total, selon la préfecture de police de Paris, moins de 1000 gilets jaunes ont manifesté leur présence dans la capitale ce samedi, parmi lesquels Ludovic, venu de Compiègne. Pour lui, les promesses d'Emmanuel Macron sont « des miettes ».

Un défilé sous les fenêtres

Dans les alentours de la Place de la Madeleine, une petite centaine de gilets jaunes s'est retrouvée dans une petite portion de rue, longue de moins de cent mètres et bloquée des deux côtés par les CRS, rapporte notre journaliste sur place David Baché.

Jusqu’à présent, les gilets jaunes pouvaient circuler. Ils étaient encadrés par les forces de l’ordre qui bloquaient, çà et là, certaines rues et qui divisaient le flot des gilets jaunes, parce qu’ils étaient massés autour de la butte Montmartre avant d’en être logés et d’entamer une marche.

C’est une forme inédite pour ce sixième acte dans la capitale, qui a donc pris des allures de défilé sous les fenêtres des Parisiens. Beaucoup d’ailleurs applaudissaient ou prenaient des photos sur leur passage.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune violence, aucun acte de dégradation, pas d’affrontement non plus avec les CRS. Les gilets jaunes interrogés ont tenu à être présents aujourd’hui à Paris, en dépit des appels à la retenue lancés par les autorités. Ils disent unanimement que les annonces d’Emmanuel Macron ne suffisent pas, qu’il a fallu du temps et des efforts pour que le mouvement prenne de l’ampleur qu’il connaît aujourd’hui. Pas question donc pour eux de lâcher maintenant, ni pour Ludovic qui espère être encore là au mois de « janvier » ou « février ».

■ Michel Fize, sociologue : « Le mouvement ne s'essouffle pas »

Pour Michel Fize, sociologue (et auteur du livre Mai 68 n'a jamais existé), même si l'acte VI rassemble moins que les précédents, il ne doit pas être considéré comme un coup d'arrêt du mouvement des gilets jaunes. « C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être la tendance droite extrême qui est plus apparente. Il n'empêche que parallèlement à ce qui se passe à Montmartre, il y a sans doute ce qui va se passer dans d'autres lieux de Paris, il y a ce qui passe en province. Tout cela ne perturbe pas le mouvement, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un mouvement pluriel. Moi, je maintiens qu'il ne s'essouffle pas... Effectivement, on n'a pas cette coagulation des protestations que certains ont pu attendre. Mais il n'empêche, il n'est pas besoin d'être tous ensemble pour manifester une réclamation quelconque. Il y a des foyers de mécontentement qui peuvent surgir de n'importe où. Et donc, ça donne un mouvement continu. C'est la pieuvre qui déroule ses branches un petit peu partout. »