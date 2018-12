France: Amazon va-t-il s'implanter près de Notre-Dame-des-Landes?

lls disent lutter contre ce qu'ils appellent « les Grands Projets Inutiles et Imposés » (GPII). Et, à en lire la presse régionale, l'arrivée d'Amazon à quelques kilomètres de là, à Granchamps-des-Fontaines en serait un pour les anciens militants mobilisés contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

« Que ce soit par rapport à l'emploi, que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit par rapport au droit du travail, aux syndicats, ou bien à la question fiscale, on n'aime pas la vision du monde défendue par Amazon. A terme on sait que ce sera des entrepôts automatisés et un monde sans ouvrier et sans travail », déplore Jonas, porte-parole de NDDL Poursuivre Ensemble, à RFI.

Du côté de la mairie, on assure ne pas être au courant. « Pour être tout à fait honnête avec vous c'est la presse qui me l'a appris. Vous savez, à partir du moment où il y a des zones d'activités économiques, les entreprises peuvent s'implanter. On fera pas un référendum municipal pour savoir si on doit accueillir Amazon ou pas », assure François Ouvrard, le maire de Granchamps-des-Fontaines.

La députée MoDem, Sarah El-Haïri, assure elle aussi n'avoir ni confirmation ni infirmation de la part d'Amazon. Mais si cela s'avérait, ce ne serait pour elle pas une mauvaise nouvelle. « Chaque nouvelle installation d'entreprise est plutôt bénéfique, sauf qu'il faut que ce soit accompagné, que ça respecte l'écosystème de notre territoire et que ça n'ait pas d'impacts sur nos petits commerces », prévient-elle.

Des impacts négatifs, c'est ce que craignait le maire de Chartres, Jean-Pierre Gorges. Il a annoncé le mois dernier avoir refusé l'installation d'Amazon sur ses terres, qu'il craignait de voir « dénaturées ».