France: le DAL passe Noël sous les fenêtres du ministère du Logement

Devant le ministère du Logement, Jade, 24 ans, donne de la voix. La jeune femme assure qu'elle manifeste pour la première fois de sa vie.

« C'est parce que moi j'habite dans un studio avec mon conjoint et mes deux enfants. Ça fait quatre ans et demi, quasiment cinq ans qu'on essaye de se sortir de là. On vit dans la même pièce. En plus, il y a une mauvaise isolation. On a 120 euros d'électricité à payer par mois, alors qu'on fait attention. Donc, pour un studio, c'est énorme », témoigne-t-elle.

Baisse des aides personnalisées au logement

En ce jour de Noël, le DAL n'est pas venu les mains vides. Des cadeaux ont été emballés pour le ministre : des cafards morts dans un bocal pour dénoncer le mal-logement, une couverture de survie pour alerter sur les morts de la rue ou encore un billet de 5 euros, une référence à la baisse des aides personnalisées au logement.

« Les conséquences sont qu'on va avoir de plus en plus d'expulsions, évidemment. Et puis, on a aussi la loi Elan, qui est une loi qui précarise les locataires. Nous, avec beaucoup de mesures anti-pauvres, il faut voir la précarité dans laquelle on va mettre les générations à venir. C'est terrible », explique Jean-Baptiste Eyraud, le président du DAL.

Le responsable associatif évoque aussi le mouvement des gilets jaunes. « Ils parlent du mal-logement sur les barrages, mais ça n'a pas été relayé. Parce que c'est aussi dans leurs revendications : zéro SDF, baisse des loyers, hausse des APL, plus de logements sociaux, lutte contre l'habitat indigne. Ils ont six, sept revendications qui sont très proches des nôtres, parce qu'ils vivent la même chose que nous. Il y a des gens qui travaillent la moitié du mois pour payer leurs loyers, vous savez », estime-t-il.

Portés par deux jeunes enfants, les cadeaux sont déposés sur le perron du ministère. Une manière de se rappeler au bon souvenir du gouvernement pour le DAL qui, depuis plusieurs mois, demande à être reçu par le ministre du Logement.