Réveillon du Nouvel An: Paris renforce la sécurité des Champs-Elysées

La mairie de Paris a hésité, mais elle a finalement maintenu son événement sur les Champs-Elysées. Entre la foule attendue, les « gilets jaunes » qui s'invitent et la menace terroriste toujours diffuse, assurer la sécurité sur l'avenue n'est pas une mince affaire.

C'est du moins ce que pensent les autorités qui ont donc prévu un dispositif renforcé. Interdiction de la circulation et du stationnement, interdiction d'apporter de l'alcool, les terrasses des cafés devront être vidées en début de soirée pour ne pas fournir de projectiles à d'éventuels casseurs et enfin, les fêtards pourront être fouillés et leurs sacs contrôlés.

L'an dernier, ils étaient 400 000 à s'être réunis pour l'occasion pour assister à un spectacle pyrotechnique avec son et lumière projeté sur l'Arc de Triomphe.

Les autorités en attendent autant cette année, plus les « gilets jaunes ». Les groupes Facebook du mouvement ont lancé l'appel pour l'acte VIII : le réveilllon sur les Champs-Elysées. Un événement annoncé comme festif et non violent auquel près de 10 000 personnes se sont déjà inscrites et qui en intéresse plus de 60 000 autres.