Vœux aux Français: Emmanuel Macron va tenter de trouver un nouvel élan

Il y a un an, Emmanuel Macron appelait le pays à la cohésion. Ce lundi soir, il pourrait reprendre le même message. Après plus d’un mois et demi de crise avec les « gilets jaunes », le chef de l’Etat va en tout cas essayer de renouer avec la population et de trouver un nouvel élan.

Emmanuel Macron profitera de la grande concertation nationale qui doit débuter en janvier pour reprendre ses déplacements sur le terrain et retisser le lien avec les élus locaux. L’Elysée est en train d’organiser des rencontres avec des maires dans les 13 régions du pays.

Avant d’enregistrer son intervention ce lundi, Emmanuel Macron a profité de la trêve de fin d’année pour disparaître, se faire un peu oublier. Il a seulement été aperçu vendredi dernier dans les rues de Saint-Tropez.

Mais la trêve de fin d’année n’a pas été aussi calme qu’espéré. Alexandre Benalla et ses passeports diplomatiques ont parasité les vacances du président et pourraient brouiller son message. Et la rentrée s’annonce aussi compliquée avec le dossier sensible de ce début 2019 : l’entrée en vigueur au 1er janvier du prélèvement de l’impôt à la source.