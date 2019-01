[Reportage] Un Nouvel An 2019 sans accroc aux Champs-Élysées

Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été déployées avec 12 000 membres des forces de l’ordre chargés de sécuriser près de 300 000 personnes sur les Champs-Élysées, selon le ministre de l’Intérieur. Noyées dans la foule, finalement seules quelques centaines de Gilets jaunes auront fait le déplacement. Même s’ils n’étaient pas très nombreux, pour eux, cette soirée a servi à quelque chose.

« C’est un peu une opération communication parce qu’en fait, beaucoup de touristes sont venus nous parler, de tous les pays, explique un Gilet jaune. Et on leur explique pourquoi on est là, pourquoi on est visible. Et c’est le but de l’opération, si je puis dire. Donc il y a un côté festif, mais il y a un côté aussi communication ».

Feu d’artifice sur les Champs-Élysées

L’année 2019 commence en tout cas de façon festive sur les Champs-Élysées, noirs de monde sous un feu d’artifice : « Franchement, l’ambiance est formidable. On est contents. Au début, on avait un peu peur, mais ça va très bien », s'exclame une spectatrice.

Dans la foule, des familles, des jeunes et bien sûr beaucoup de touristes sont présents. Cette Californienne fête pour la première fois le Nouvel An en France : « Ici, l’ambiance est électrique. On se balade, on regarde l’Arc de Triomphe, les illuminations. Ça va être une super nuit ! »

Plusieurs milliers de personnes ont décidé de poursuivre le côté festif de cette soirée jusque tard dans la nuit.