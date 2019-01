Procès Barbarin: «Je n'ai jamais cherché à couvrir ces faits horribles»

Avec notre correspondant au Vatican, Eric Sénanque

Le pape François a prononcé ce lundi matin ses vœux au corps diplomatique près le Saint-Siège. Un discours dense devant les représentants de 183 Etats. Le souverain pontife a notamment parlé des enfants, alors que 2019 marque le 30e anniversaire de l’adoption par l’ONU de la Convention des droits de l’enfant. L’occasion, a dit François, de réfléchir sur leur bien, leur développement social et intellectuel, comme aussi sur leur croissance physique, psychique et spirituelle.

Dans ce contexte, le souverain pontife n’a pas éludé la grave crise de la pédophilie dans l’Eglise. « Je ne peux pas taire une des plaies de notre temps, qui malheureusement a vu comme protagonistes aussi divers membres du clergé. Les abus contre les mineurs constituent un des crimes les plus vils et les plus néfastes possible », a-t-il déclaré.

Ces abus, a poursuivi le pape, ont causé « des dégâts irréparables pour le reste de l’existence », Le Saint-Siège et l’Église tout entière a-t-il rappelé s’engagent à combattre et à prévenir de tels délits et leur dissimulation, pour établir la vérité des faits dans lesquels sont impliqués des ecclésiastiques et pour rendre justice aux mineurs qui ont subi des violences sexuelles, aggravées par des abus de pouvoir et de conscience. Devant les ambassadeurs, François a ainsi évoqué le sommet fin février qui se tiendra au Vatican sur la question, dont l’objectif, a-t-il précisé, est de « faire une pleine lumière sur des faits et adoucir les blessures causées par de tels délits ».