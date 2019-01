«Grand débat national»: la leçon de fiscalité du ministère de l'Economie

Où vont les impôts ? Telle est la question à laquelle répond le ministère de l'Economie dans une note sur la fiscalité et les dépenses publiques. Par ce document publié sur le site dédié au « Grand débat national » et censé y contribuer, le gouvernement tente de faire de la pédagogie fiscale auprès des Français.

Dans le document publié sur le site du « Grand débat national », le ministère de l'Economie rappelle que la France possède le niveau de dépense publique le plus élevé des pays développés, soit 56,5 % du PIB. Pour plus de clarté, les dépenses publiques sont présentées sur un budget de 1 000 euros.

Ainsi, les retraites constituent le poste le plus lourd : 268 euros. Viennent ensuite l'assurance-maladie, les allocations familiales, le chômage, l'aide au logement et autres primes. Au total, la protection sociale pèse pour plus de la moitié du budget, soit 575 euros.

Le reste est destiné aux dépenses sectorielles, comme les crédits d'impôts alloués aux entreprises, mais aussi l'argent destiné aux routes, aux transports et aux équipements collectifs. Dans la même case, on retrouve le fonctionnement des musées, la gestion de l'eau et des déchets, ainsi que l'éclairage public.

Les services publics régaliens, dont la défense, la sécurité et la justice, arrivent en troisième position. L'éducation, la recherche et les administrations publiques se placent en queue de peloton. Le ministère rappelle que malgré le niveau élevé de prélèvements obligatoires, la France est en déficit depuis plus de 30 ans. Ce qui signifie que l'administration dépense plus que ce qu'elle perçoit.