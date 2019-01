Depuis l'Egypte, Emmanuel Macron donne sa vision de la situation en France

Avec notre envoyée spéciale au Caire, Valérie Gas

« Ce qui est en train de se passer, c’est le moment de vérité de la réinvention de nos démocraties. » En décrivant ainsi la crise que traverse la France, Emmanuel Macron tente de la resituer dans un mouvement d’ensemble, un « malaise profond », dit-il, qui touche toutes les démocraties occidentales.

Une analyse qui lui permet de ne pas porter toute la responsabilité du mouvement des « gilets jaunes ». Pour autant, le chef de l’Etat assure qu’il prend « très au sérieux » ce moment et qu’il tirera des « conséquences profondes » du « Grand débat » qui est en train de se dérouler et pas seulement des mesures techniques. Il ne veut pas présumer de l’issue du débat et dit compter sur « l’intelligence collective ». Il déclare même pour montrer sa bonne foi : « Si j’avais la réponse dans la poche, je l’aurais déjà sortie. »

Mais Emmanuel Macron explique tout de même l'objectif qu’il a identifié : « une redéfinition du projet français et du projet européen ». Et il donne des pistes sur ce qu’il envisage : une transformation de l’organisation de l’Etat et du rapport entre l’Etat et la société. Il évoque une « démocratie délibérative », « troisième voie » entre la démocratie représentative et le référendum. Une manière de dire qu’il a compris qu’il fallait trouver comment donner plus la parole aux citoyens.