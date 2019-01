France: la Fondation Abbé Pierre veut mettre fin aux «sorties sèches»

Dans ce rapport, on fait quand même une évaluation des choix politiques fiscaux qui sont faits par le gouvernement depuis un an et demi. Et quand on regarde ces cadeaux fiscaux aux plus aisés, c’est 5 milliards chaque année rien qu’avec la suppression de l’ISF et la mise en œuvre du prélèvement unique forfaitaire sur les revenus financiers des plus riches. Cinq milliards d’un côté, et puis de l’autre côté, si on regarde par exemple la protection sociale dans le domaine du logement, c’est 4 milliards d’euros en moins parce qu’on a coupé les APL, parce qu’on a coupé des aides à la production de logements sociaux. Il y a deux poids, deux mesures.