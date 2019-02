France: l'appel de membres de la majorité pour un retour de la taxe carbone

Quatre-vingt-six parlementaires, dont des « marcheurs », ont signé une tribune dans Le Figaro mercredi 13 février. Ils y plaident pour une fiscalité carbone socialement juste.

Une tribune qui fait grincer des dents au sein de la majorité. L'initiative agace dans les rangs. Pour Hervé Berville, qui était d'ailleurs notre invité ce jeudi, ce n'était vraiment pas le moment de publier cette tribune.

« Moi, je ne l’ai pas signée, explique le député des Côtes-d'Armor. Parce que je pense que dans le moment dans lequel on est, dans le "grand débat", c’est plutôt notre rôle en tant que parlementaires d’être plus dans une posture d’écoute. Comme disait Jacques Chirac, "c'est à la fin de la foire qu’on compte les bouses". C’est à la fin du grand débat qu’on fera le bilan de ce qui est remonté par nos concitoyens. »

Au contraire, lui répond Erwan Balanant, député Modem du Finistère et l'un des 86 signataires du texte. Selon lui, c'est maintenant ou jamais. « Si on ne prend pas nos responsabilités, dit-il, si on ne dit pas aujourd’hui qu’il y a là des choses à faire, elles ne seront pas faites. Et encore une fois, on va mettre la poussière sous le tapis, et encore une fois, ce sont les plus faibles qui vont payer l’addition. »

Le « marcheur » Jean-Baptiste Djebbari partage le constat sur l'urgence d'agir. Mais sur un sujet aussi épineux, qui a déjà coûté cher au gouvernement, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. « Ne réitérons pas ce genre de performance, si j’ose dire. Prenons le temps de tout poser sur la table. Qui contribue ? Comment on contribue ? Quel est le sens de l’impôt ? »

« Ce sont des sujets qui sont importants et que l’on doit aborder sereinement, paisiblement, ajoute-t-il. Peut-être autour de débats, plus qu’autour de tribunes qui sont quand même des actes un peu parisiens, parfois. » Le président, pour sa part, a été très clair: on ne répondra pas à la colère actuelle par une hausse de la fiscalité. Voilà ce qu'il a dit lors du Conseil des ministres mercredi. La transition écologique devra donc se faire autrement.

► À la Une de la revue de presse française : La taxe carbone revient sur la table