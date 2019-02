Grand débat national: «Le RIC est la première revendication aujourd’hui»

Avec notre envoyé spécial à Quimper, Simon Rozé

C’est l’un des 3 000 débats qui ont eu lieu dans toute la France, une réunion d’initiative locale comme on les appelle. Au total, 200 personnes environ y ont assisté et, ce soir, on a parlé de transition écologique : « Le développement humain durable suppose de rompre avec les politiques économiques actuelles. »

Première revendication : le « RIC »

Les thèmes évoqués sont larges : nucléaire, transports, isolation des logements, financement de la transition écologique. Le ton est cordial, mais au bout d’une heure, après une prise de parole, la dizaine de « gilets jaunes » présents quittent la salle : « Ce débat-là, nous, on l’a depuis le 17 novembre. Donc, en fait, tout ce dont on parle, les choses que l’on a soulevées aujourd’hui, on les a soulevées aussi et on est venus à la conclusion, au final, il y a tellement de choses à faire qu’il nous faudrait le RIC et c’est la première revendication aujourd’hui. »

Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est la première revendication des « gilets jaunes », car à l’issue des deux heures trente de ce débat, si tout le monde salue l’initiative, la question est présente, que va-t-il en rester ? « Je me suis posée pas mal de questions avant de venir, à me dire est-ce que tout n’est pas joué d’avance ? Ce n’est pas un peu pipeau ? Donc, du coup, j’espère que ce ne sera pas la même chose pour le grand débat, que vraiment il y aura une prise en compte des mouvements qui agitent la société en ce moment. »

Réponse dans les prochains mois

A chaque débat de ce type, un rapporteur est nommé pour en envoyer une synthèse qui sera publiée sur le site internet du grand débat national. Quant à savoir ce que va en faire le gouvernement, réponse dans les prochains mois.

