«Gilets jaunes»: les manifestants déterminés à poursuivre leur mouvement

Les « gilets jaunes » défilent dans le calme sous un soleil radieux. Le cortège a énormément grossi au fur et à mesure de sa progression à travers la capitale. Après les Champs-Elysées, les Invalides, la gare Montparnasse, les manifestants se dirigent à proximité du Panthéon, vers la rue Soufflot.

On retrouve les mots d’ordre et les slogans habituels « Macron démission », « Les impôts, ça suffit » ou encore des slogans réclamant l’instauration du fameux RIC, le Référendum d’initiative citoyenne.

A noter, également, la présence dans le cortège de plusieurs figures du mouvement comme Maxime Nicolle alias Fly Rider ou encore Jérôme Rodriguez.

Alors y a-t-il une lassitude à manifester pour les « gilets jaunes » ? De la fatigue, peut-être, mais pas de lassitude ont expliqué certains manifestants qui entendent maintenir la pression sur le gouvernement.

« Pour moi, c’est vraiment un sacerdoce et non, pas de lassitude. Pour moi, sacerdoce c’est le mot, explique ce retraité. Et je suis, moi, pas dans les plus malheureux. Mais il est scandaleux que des gens vivent avec 1 200 € en région parisienne aujourd’hui. De toute façon, ils sont dans la misère. En province, alors là c’est presque pire. Il n’y a plus de service public. Et là aussi, pour moi, au contraire de ce que dit l’Etat, aujourd’hui, il peut y avoir plus de service public et les bas salaires, eux aussi peuvent être augmentés. L’argent, il y en a. C’est un combat et il faudrait que le gouvernement fasse des gestes rapidement. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui sont décidés de rester, de durer le temps qu’il faudra. »

Une autre manifestation pourrait avoir lieu à Paris ce dimanche, dès demain 17 février, trois mois exactement après le début du mouvement.

