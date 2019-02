France: le gouvernement innove en débattant en direct sur Twitch

« Vous imaginez si une chaîne web réussissait à faire venir des ministres en plateau avec des jeunes qui viendraient débattre. Ce serait ouf ! ». C'était le pari de Jean Massiet, le fondateur d’Accropolis, l’une des chaînes Twitch dédiée à l’actualité politique pour les jeunes. C'est lui qui a organisé et retranscrit cet événement baptisé le « Grand Débathon » qui s'est déroulé de 9h à 20h en direct sur internet.

Chatter avec des ministres

Les internautes ont pu interpeller les ministres et poser leurs questions à travers un chat. Des modérateurs veillaient à la bonne tenue des messages. Sur le plateau, cinq jeunes présentateurs, journalistes, vidéastes et influenceurs des réseaux sociaux, relayant un maximum de questions auprès de deux ministres, à chaque séquence de ce débat marathon. Pour animer les débats nous trouvions le Youtubeur Hugo Travers, de la chaîne d’actualité politique « Hugo Décrypte », accompagné d’Amélie Coispel, membre de l’association Les Internettes qui promeut l’activité des femmes sur YouTube, des membres du collectif contre le changement climatique « On est prêts », de Marine Périn de la chaîne « Marinette, femmes et féminisme », d’Usul le vidéopodcasteur qui consacre ses séries à l'analyse politique et le streamer Lutti influenceur reconnu sur la plateforme Twitch.

Merci à vous pour cette journée, c'était fou. Vraiment. #Débathon pic.twitter.com/MPRtwZ3Chr Hugo Travers (HugoDécrypte) (@HugoTravers) 19 février 2019

Après Sébastien Lecornu, du ministère de la Cohésion des territoires qui ouvrait le bal, c’est au tour du chef du gouvernement, Edouard Philippe de commenter la question de la « défiance » qu’éprouvent notamment les jeunes vis-à-vis de la classe politique : « Ça me plaît pas, mais je la constate. Je le crois profondément : la politique est aujourd’hui bien plus “propre”. Les histoires de financement de partis politiques qui étaient monstrueuses il y a cinquante ans, ont quasiment, voire totalement, disparu ».

Une démarche cadrée

De nombreuses questions en matinée ont été souvent éludées par les ministres : « A quand le droit de vote à 16 ans ? » demande l’un. « Pourquoi ne pas légaliser le cannabis pour financer la transition écologique ainsi que les services publics ? », propose un autre. « On est censé parler des grandes causes de la société mais la cause animale n'est pas abordée. Pourquoi ? », commente encore un internaute. Certains s’impatientent « bon, ça devient saoulant là, ils répondent bientôt aux questions des internautes ? » Plus tard, dans la journée, les interventions sont devenues plus cadrées, mais le bilan reste plutôt mitigé, les internautes frustrés de n'avoir pas pu davantage parler des thématiques qui leur tenaient à cœur ont tenu a exprimé leur méfiance à l'égard de la politique, des partis politiques et de l’information en générale que délivrent les médias traditionnels. Jean-Michel Blanquer au sujet de l’éducation nationale et la jeunesse, Franck Riester à propos de la culture, François de Rugy et Brune Poirson, pour la transition écologique et solidaire ou encore Julien Denormandie sur les problématiques de la ville et du logement ont arc-bouté leur propos autour des quatre thèmes du grand débat national lancé par le gouvernement.

« Ils sont venus faire leur com’ », jugent sévèrement de nombreux jeunes sur le chat. En fin de journée, environ 7 500 personnes regardaient le direct sur Twitch qui affichait alors plus d'un million de vues et des milliers de commentaires au compteur. Cependant, si l’objectif des organisateurs de cette agora en ligne était de prouver que les jeunes s’intéressent aussi à la politique, le 1er « Grand Débathon » est, dans ce cas, une réussite.

→ Visionner le replay de ce débat-marathon organisé par Twitch