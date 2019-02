Salon de l'Agriculture: des drones pour aider les cultivateurs

Avec notre envoyé spécial sur le Salon, Stéphane Geneste

Mieux connaître ses terres pour obtenir un meilleur rendement, c'est tout l'objectif de l'usage des drones dans l'activité agricole. En un vol, l'appareil cartographie les parcelles. L'exploitant connaît donc les besoins de ses cultures.

« Faire de l'économie »

Christophe Guicheux cultive des céréales en Normandie et il utilise cette technologie depuis cinq ans : « On connaît la cartographie de son champ. Et ça, c’est vraiment intéressant parce que cela peut servir pour tout. Les cartes, vous pouvez les mettre dans votre semoir pour semer le blé. Ces cartes-là, vous pouvez les utiliser pour tout et cela va nous permettre de faire de l’économie, et surtout de l’écologie. »

En France, peu d'entreprises proposent ce service. La société Airinov est un des leaders du marché. Pour un survol, il faut compter 20 euros par hectare. L'idée, c'est d'aider au maximum l'agriculteur. Ghislain Auger est un des responsables de l'entreprise : « On développe aujourd’hui une application mobile qui permet aux agriculteurs, qui ne seraient pas équipés de tracteurs dernier cri ou autres, de pouvoir faire un premier pas vers la modulation et l’économie, et la meilleure répartition de sa dose. »

Limiter l'épandage

L'usage du drone permet donc de limiter l'épandage d'engrais et d'autres produits. Certains agriculteurs utilisent jusqu'à 20% d'engrais en moins par an.