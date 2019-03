Strasbourg: la dégradation de la stèle d’une ex-synagogue crée l’indignation

Samedi matin, « vers 9 heures un passant a signalé à (la police) des dégradations sur la stèle commémorative » de l'ancienne synagogue, renversée dans la nuit, a indiqué la préfecture du Bas-Rhin. Le monument, qui pèse 1,6 tonne, a été remis en place vers 15h30 par les services de la ville. La police a ouvert une enquête afin d'identifier le ou les auteurs de la dégradation.

« Je suis à la fois atterré et en colère, a réagi Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. C'est une nouvelle exaction antisémite. En plus, on est sur un lieu de mémoire, la Grande Synagogue de Strasbourg, qui a été rasée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. De s'attaquer à cette mémoire là, c'est à la fois criminel, c'est évidemment pénalement responsable et c'est d'une bêtise innommable. »

« Tristesse et colère »

« Cette stèle est très lourde, ce n'est pas un acte qui se fait comme ça. C'est un acte qui doit s'organiser à plusieurs. Vraiment, il faut retrouver ceux qui ont fait ça », a poursuivi Alain Fontanel. Il a évoqué des images de vidéosurveillance montrant samedi « un peu avant 7h » la présence près de la stèle d'une voiture dont il faut vérifier si ses occupants ont « commis l'acte ».

La dégradation de la stèle, qui s'inscrit dans un contexte général de hausse des actes antisémites en France, a déclenché une vague d'indignation. Elle a suscité « tristesse, dégoût, colère et révolte » au sein de la Grande Mosquée de Strasbourg, a indiqué dans un communiqué son président Saïd Aalla, condamnant « avec la plus grande fermeté ce nouvel acte antisémite ». « Non à cet antisémitisme qui s'autorise tout dans ce climat de violence et de haine de l'autre », a tweeté Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes.