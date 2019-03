France: les sciences sociales auscultent les «gilets jaunes»

Hétérogène, présent sur tout le territoire et en constante évolution, le mouvement des « gilets jaunes » est difficile à cerner. Si des données globales et précises font défaut, le profil sociologique des manifestants est à peu près connu : issus des classes populaire et moyenne, ils vivent en milieu rural et en zone périurbaine, peu diplômés, ce sont des actifs qui souffrent de la précarité, nous explique Tristan Guerra du laboratoire PACTE de Sciences-Po Grenoble.

Cet universitaire est l'un des auteurs d'une vaste enquête sociopolitique réalisée à l'aide de questionnaires diffusés sur des groupes Facebook de « gilets jaunes ». « Notre originalité à Grenoble est d’avoir construit un indicateur multidimensionnel de la précarité qui va pouvoir mesurer la précarité des gens assez finement : est-ce qu’ils sont partis en vacances ? Est-ce qu’ils peuvent compter sur un proche en cas de besoin ? On a recueilli à travers des questions ouvertes beaucoup de témoignages de gilets jaunes qui nous expliquent qu’ils ne se sont pas rendus chez le coiffeur depuis trois ans... toute une série de choses qui sont assez humiliantes pour eux ».

Selon cette enquête, le mouvement des « gilets jaunes » apparaît comme majoritairement apartisan. En effet, 60% des personnes interrogées ne se situent pas sur l'échelle gauche/droite. Un mouvement apartisan donc mais pas apolitique, insiste Tristan Guerra. « Ils font de la politique dans le sens où ils manifestent, ils bloquent des ronds-points, ils boycottent, ils militent en ligne, une nouvelle forme de mobilisation qui est aussi essentielle. Ils font de la politique de manière différente de la majorité des Français qui ne font que voter. La plupart des gilets jaunes que nous avons interrogés se rendent peu aux urnes et ceux qui y vont se réfugient dans des offres politiques radicales. Mais en aucune façon on peut dire qu’ils sont apolitiques ».

Politisation accélérée

Novices en matière de mobilisation partisane, les « gilets jaunes » ont appris au fil du temps à construire un discours de plus en plus élaboré : d’une demande de baisse des prix du carburant en novembre, le mouvement articule aujourd’hui revendications sociales et exigences de démocratie directe. L'enquête de terrain réalisée par le sociologue Raphaël Challier semble illustrer localement ce phénomène de politisation accélérée.

Le chercheur a passé plusieurs mois à interroger et observer des « gilets jaunes » sur les ronds-points d'une petite ville de Lorraine. « Vous avez une minorité de personnes qui suivent l’actualité politique et qui, sans être militantes, vont diffuser différentes figures de l’injustice. Je pense par exemple aux GAFAM, ces multinationales du numérique qui payent peu d’impôts en France. Et ces figures vont être ensuite mutualisées, c’est-à-dire que de plus en plus de gilets jaunes se les approprient et cela contribue à modifier la vision du monde des habitués du rond-point ».

Selon Raphaël Challier, le mouvement des « gilets jaunes » est révélateur d'une crise plus générale de la représentation politique qui pourrait bien s'amplifier dans les prochaines années tant les dirigeants ainsi que les militants politiques et syndicaux ne parviennent plus à mobiliser les classes populaires. « Je pense que cela serait difficile pour ces gilets jaunes de se mobiliser dans des cadres plus formalisés comme les cadres partisans, parce qu’elles ont des trajectoires biographiques, des manières d’être, de fonctionner collectivement, d’exprimer la parole politique qui dénotent au sein des partis. Vous avez une culture populaire qui s’oppose à des formes politiques plus spécialisées qui sont aussi celles des classes aisées. Cela offre aussi des explications sur la frilosité assez générale des militants politiques, sauf exception dans certains territoires, pendant le mouvement des gilets jaunes ».