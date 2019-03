[Reportage] A Fleury-Mérogis, les surveillants veulent maintenir la pression

Deux jours après l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe, les deux gardiens blessés sont toujours à l'hôpital et la mobilisation de leurs collègues se poursuit. Dix-huit prisons étaient bloquées mercredi, 80 ce jeudi selon les syndicats, dont celle de Fleury-Mérogis, au sud de Paris. Les portes de l'établissement étaient closes ce matin. Les gardiens réclament plus de moyens pour assurer leur sécurité et les syndicats promettent de maintenir la pression.

« Visiblement, le ministère a décidé que vous étiez juste de la chair à canon bonne à envoyer là derrière ! » « Là derrière », ce sont les portes closes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les gardiens de prison bloquent l’établissement suite à l'attaque contre deux de leurs collègues à Condé-sur-Sarthe.

Thibault Capelle, référent local Force ouvrière, harangue les troupes. Les CRS patientent quelques mètres plus loin. « On veut le compter ici les collègues qui se feront agresser ? A partir de maintenant, je veux tout le monde ! Et ça va suivre. Donc, à la guerre ! »

La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis était bloquée par les gardiens de prison ce jeudi matin. Simon Rozé/RFI

Quelques instants plus tard, les CRS décident d'intervenir. « Dernière sommation ! On va faire usage de la force. » Les charges au bouclier s'enchainent. Les surveillants finissent par céder le terrain. Les larmes coulent. S'y mêlent lacrymogène et rage.

« Comme des voyous, comme des malpropres, alors que tous les jours on se fait taper sur la gueule ! C’est inadmissible ! Mais c’est pas à eux que j’en veux, ils font leur métier. Parce qu’on a un gouvernement de merde, qui aujourd’hui met le personnel à terre, les fonctionnaires à mort ! »

Poursuivre le combat

Les portes de Fleury-Mérogis s'ouvrent mais les gardiens de prison n'entendent pas cesser le combat. « La pénitentiaire, aujourd’hui, est entrée en révolte. Le symbole de Fleury, il est parti. Ça va s’embraser. Et si là-haut, ils veulent que ça cesse, ils ont pas le choix », explique Thibault Capelle, de FO.

Les syndicats demandent l'ouverture immédiate des négociations pour plus de moyens humains et financiers, faute de quoi le mouvement va durer et se durcir, préviennent-ils.