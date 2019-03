Les Restos du cœur lancent leur collecte nationale pour se préparer à l'été

Une cliente du supermarché vient de donner quelques produits : « Du lait et des petits pots pour bébés. » Et il n’y a pas de petits dons. Les Restos du cœur espèrent récolter vendredi et samedi un peu plus que l’année dernière. Les centres voient en effet leur fréquentation augmenter depuis deux ans avec 50 % de moins de 25 ans.

Le président bénévole des Restos du cœur Patrice Blanc se veut optimiste : « Notre objectif est de collecter 8 000 tonnes de produits alimentaires qui vont pouvoir être utilisés pendant tout l’été dans les centres des Restos du cœur. Des produits alimentaires, mais aussi des produits d’hygiène, des produits pour bébés également, des couches, du lait maternisé. »

Appel aux bénévoles

L’association en appelle aux bénévoles d’un jour, comme le chanteur Matt Pokora, présent au lancement de la campagne dans un supermarché de Paris : « Je trouve cela magnifique. Je n’avais jamais été sur le terrain. Et voilà, les plus belles actions sont sur le terrain. Nous, on est juste un projecteur. Et j’ai posté sur mes réseaux pour expliquer déjà comment ça se passait. Moi, j’essaie à mon niveau d’inciter les gens et d’expliquer comment ça se passe. Si l'on amène tous, ne serait-ce qu’une petite conserve, on va renverser des montagnes. »

Et l’artiste d’entonner la célèbre chanson des Restos du cœur pour inviter tous les Français à faire un don ce week-end : « Aujourd’hui, on n’a plus le droit ni d’avoir faim, ni d’avoir froid… Dépassé le chacun pour soi, quand je pense à toi, je pense à moi… »

L’association espère mobiliser 77 000 bénévoles pour cette collecte, qui sert aussi de prélude au traditionnel concert des Enfoirés dont Matt Pokora fait partie. Les CD et DVD de l’événement seront en vente dès le samedi 9 mars. En 2018, ils avaient permis aux Restos d’engranger 18 millions d’euros.