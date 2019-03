Durcissement des règles dans les prisons, notamment sur les téléphones

Un nouveau décret entre en vigueur vendredi 15 mars. Avec des sanctions plus lourdes pour les insultes et les outrages au personnel pénitentiaire. Le recours au quartier disciplinaire, le « mitard », est renforcé. Des travaux d'intérêt collectif dans les prisons sont aussi créés. Le dernier décret datait de 2010. Il couvrait peu la question des smartphones. Cette fois, l'utilisation des téléphones portables est plus lourdement sanctionnée.

C'était l'une des revendications des syndicats de surveillants pénitentiaires. Après le tournage de vidéos en prison par des détenus. Marie Crétenot, de l'Observatoire international des prisons, déplore elle ce renforcement des sanctions : « Jusqu'à maintenant, avoir un téléphone portable était bien sûr interdit et pouvait donner lieu à des sanctions. Maintenant, avec le nouveau décret, envoyer une photo prise avec un téléphone est mis sur le même plan qu'une évasion. »

Une faute du premier degré passible d'une vingtaine de jours en quartier disciplinaire. Mais pour Bilal, ancien prisonnier pendant quatorze ans derrière, la punition est logique si le téléphone est interdit. « Moi y'a rien qui me choque là-dedans, le vrai combat n'est pas là. » Il réclame plutôt des parloirs en vidéo-conférence quand les familles sont loin de la prison. Ce qui n'est pas du tout prévu, explique Marie Crétenot : « On n'a pas non plus d'évolution sur les possibilités d'accès à Internet en détention de manière légale. »

Légaliser et encadrer l'usage d'Internet en détention, une meilleure idée que la sanction pour lutter contre les téléphones portables défend Bilal : « à partir du moment où il y aura beaucoup plus de pression sur le téléphone, ils vont devenir encore plus chers, et il y aura encore plus de magouilles et plus de corruption pour obtenir des téléphones en intérieur. »

Désormais, le seul fait de participer à la captation d'image en prison, même si on ne tient pas le téléphone, est passible des sanctions disciplinaires les plus sévères.

