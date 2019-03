Livre Paris: «Libraires solidaires», une initiative pour l'accès à l'éducation

Comme tous les ans, le salon Livre Paris (15-18 mars) a ouvert ses portes, samedi 16 mars. On y rencontre en général des éditeurs, écrivains, étudiants, écoliers ou simples amateurs de lecture. Rencontre avec une association qui milite pour l'accès à l'éducation pour tous et pour toutes.

Aide et Action est au salon Livre Paris pour présenter l'opération « Libraires solidaires » qui permet à l'association de collecter des fonds pour financer des projets d'accès à l'éducation.

Illustration avec « A light for Africa », qui consiste à « apporter l'électricité et la lumière dans les écoles en Afrique de l'Ouest », explique Julien Lamy, responsable des partenariats de l'association, qui précise qu'une trentaine d'écoles ont jusqu'à présent été électrifiées dans plusieurs pays de la région : Bénin, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. Il souligne qu'aujourd'hui, « 200 000 écoles en Afrique » seraient « privées d'électricité, alors que l'électricité a un impact très important sur la qualité de l'éducation ».

REPORTAGE Aujourd'hui il y aurait 200000 écoles en Afrique qui sont privées d'électricité. L'association Aide et Action au salon Livre Paris 17/03/2019 - par Aram Mbengue Écouter

Lampes solaires

Dans ces pays, les taux de scolarisation sont passés de 50 à plus de 80% en une année. Les élèves peuvent travailler plus tard et s'adonner également au plaisir de la lecture. « Dans le programme "A light for Africa" on donne des lampes solaires portables que les enfants peuvent ramener à la maison et donc pouvoir lire leurs manuels scolaires beaucoup plus facilement, plutôt qu'à la bougie ou au feu », explique Julien Lamy.

L'électrification des écoles permet également de donner des cours d'alphabétisation aux adultes le soir, notamment les femmes qui représentent deux tiers des personnes qui ne savent ni lire ni écrire.

