Le 1er prix francophone de l'innovation dans les médias à «Enquet’Action»

Le 1er prix 2019 de l’innovation dans les médias, décerné chaque année par la Francophonie, RFI et Reporters sans frontières, a été remis, ce mercredi à Paris, à « Enquet’Action ». Ce site internet d’investigation haïtien a été lancé en 1997 par un petit groupe de journalistes. Il propose à ses lecteurs des enquêtes fouillées sur des sujets de société, parfois sensibles. L’un de ses fondateurs et rédacteur en chef, Milo Milfort, réagit au micro de Nicolas Sanders et Cyril Etienne.

Le 2e prix a été décerné à « Yaga », une plateforme de blogs qui permet aux jeunes de s’exprimer quotidiennement sur des thématiques variées à travers les médias sociaux en promouvant le dialogue et la paix. « Yaga » produit des vidéos, des billets, des enquêtes, des dossiers, et informe et forme les jeunes Burundais sur l’utilisation responsable et bénéfique des réseaux sociaux. En langue kirundi, « Yaga » signifie « Raconter ».

Le 3e prix revient à « Guiti News », un nouveau média français indépendant en ligne dont la rédaction est composée pour moitié de journalistes français et de journalistes réfugiés. Le site diffuse toutes les semaines des reportages photo, vidéo, des dessins, des podcasts et des articles sur les questions de migrations. Pour chaque sujet traité, les journalistes travaillent en binôme (franco-réfugié) pour assurer un double-regard sur l’actualité française et francophone. En persan, « Guiti » signifie « le monde et ce qui l'entoure ».

Les trois Prix francophones de l'innovation dans les médias, dont c'était cette année la quatrième édition, étaient décernés au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris sous la présidence de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, et en présence de Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice-générale de France Médias Monde (FMM) et de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).

Le jury a souhaité cette année attribuer de manière exceptionnelle un prix coup de cœur à « Média’Pi » un média en ligne qui propose des formats innovants et de l’actualité en français écrit ainsi qu’en vidéos en langue des signes sous-titrées, ouvrant ainsi les médias à la diversité et à la présence des sourds dans la société. Dirigé par Noémie Churlet, ce média contribue à améliorer la communication entre les cultures sourde et entendante et à effacer les clichés pouvant persister dans l’esprit des uns et des autres.

Le palmarès de cette quatrième édition a été établi par un jury de sélection qui s’est réuni le 8 mars 2019 au siège de l’OIF. Il était composé de Jean-Michel Boissier, membre du conseil d’administration de RSF, Christophe Champin, adjoint à la directrice de RFI en charge des nouveaux médias, Rodriguez Katsuva, membre de « Habari RDC »,1er Prix francophone de l’innovation dans les médias en 2018, Valérie Jeanne-Perrier, professeure des universités à l’Ecole des hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA), Darline Cothière, directrice de la Maison des journalistes de Paris et Bertrand Levant, spécialiste de programme à la direction « Affaires politiques et gouvernance démocratique » de l’OIF.

Le Prix francophone de l'innovation dans les médias s'adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et médias numériques) des 58 Etats et gouvernements membres de la Francophonie. Il récompense les innovations dans les contenus, dans les usages, et dans les modèles économiques et d'organisation qui contribuent à renforcer la liberté de la presse et le droit à l'information des populations.