Catastrophe naturelle, désastre nucléaire, crise écologique ou sociale… Face à des risques de plus en plus importants, les survivalistes s’entraînent à la survie. La deuxième édition du Survival Expo, qui se tient du 22 au 24 mars à Paris, présente des solutions concrètes pour gagner en autonomie via des solutions écologiques. L’enjeu est aussi de lutter contre la caricature du survivaliste terré dans son bunker, armé jusqu'aux dents.

Des purificateurs d’eau, des stages de survie, des gilets pare-balles ou encore des générateurs électriques. Retour à la nature pour les uns, préparation aux catastrophes pour les autres, la survie sous tous ses aspects est présentée ce week-end au Survival Expo au Paris Event Center, Porte de la Villette.

L’objectif de ce Salon du survivalisme « unique en Europe » : apprendre à être plus autonome au quotidien et à renouer avec la nature pour être moins vulnérable en cas de catastrophe.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont vu grand : un espace de plus de 8 000 m2, plus de 150 exposants venant de 16 pays, une quinzaine d’animations et de formations. Une vingtaine de conférenciers sont aussi invités pour aborder différents sujets durant ces trois jours, comme survivre en milieu hostile, ou apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles.

Prévention des risques et autonomie

Cinq grandes thématiques sont abordées : « survie et outdoor », « autonomie alimentaire et énergétique », « gestion de l’eau », « santé, sécurité et secours », et « tactique défense ».

« Notre approche consiste à être pragmatique, à analyser les risques selon l’environnement : des générateurs peuvent être utiles en cas de fortes chutes de neige, si vous êtes privé d’électricité ; un purificateur d’eau pour de l’eau puisée d’une source potentiellement contaminée, s’il y a des usines vers chez vous. C’est savoir s’équiper des systèmes ou des produits nécessaires pour être autonome », détaille Clément Champault, l’un des organisateurs du salon.

« On est très sensibles aux considérations écologiques. On sait qu’on vit dans un monde qui va bientôt abriter 10 milliards d’habitants avec des ressources limitées, qu’on n’est pas forcément dans un système viable. Le survivalisme représente une opportunité de développer un mode de vie basé sur l’autosuffisance », affirme Clément Champault.

« Dédiaboliser » le survivalisme

L’idée défendue au Survival Expo : ne pas parler de risque sans solution concrète, afin d’éviter les discours jugés anxiogènes. Car l’un des principaux enjeux de ce salon est aussi de donner une vision « positive » du survivalisme, trop souvent caricaturé aux yeux de ses membres.

« Le survivalisme pâtit d’une mauvaise image, car la mouvance américaine a pris le pas. Nous, on aimerait imposer le survivalisme à la française à l’intégralité de l’Europe », explique Clément Champault. « Le survivalisme à l’américaine est beaucoup plus anxiogène. Ils n’ont pas le même rapport aux armes. Et l’image qu’Hollywood diffuse du survivaliste enterré dans son bunker, capable de déclencher une catastrophe lui-même pour se prouver qu’il est capable de survivre, ne fait que renforcer cela. »

Ici, il n'est donc nullement question d'invasion de zombies ou de pluie de météorites. Ce survivalisme s'attache à la prévention de risques probables, tout en prônant des solutions respectueuses de l’environnement, comme le recours aux énergies renouvelables.

L’an dernier, le salon Survival Expo avait fait plus de 8 000 entrées. Les organisateurs espèrent plus de 12 000 visiteurs pour cette deuxième édition.