France: le projet de loi sur la fonction publique scandalise les syndicats

La logique budgétaire ne doit pas primer sur le service, défendent les fonctionnaires. Nathalie Sebir assure les soins à domicile dans la région de Chambéry, dans l'Est de la France. Elle est venue à Paris pour dire sa frustration au travail : « On manque énormément de personnel, de moyens, ils font des baisses au niveau des budgets, et nous, on ne peut plus travailler de cette façon-là parce que notre priorité c’est de prendre soin de nos patients. Nous on a 25 patients, pour 3 aides-soignantes, il y en a qui sont tout seuls toute la journée, et quand on vient c’est le rayon de soleil pour eux. »

Alain Schneider était enseignant. Il est aujourd'hui en charge des instituts français à l'étranger. La texte de loi prévoit une refonte - comme dans le privé - des instances de dialogue social, la possibilité de ruptures conventionnelles mais aussi un recours accru aux emplois contractuels, au prix de suppression de postes. Alain s'insurge : « Tout ce qui est développement des services publics qui ne sont pas rendus par des fonctionnaires est absolument inquiétant parce que ça s’accompagne d’une diminution des moyens. Il est nécessaire de conserver pour toutes les missions de services publics un nombre important de fonctionnaires qui sont formés pour ça, et les contractuels ne peuvent venir qu’en complément et pas en substitution des fonctionnaires. »

Dans ce contexte, pas question de baisser les bras. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 9 mai. Ces premières actions sont donc le prélude à une mobilisation unitaire afin « d'obtenir le retrait de ce projet de loi scélérat », a dit Jean-Marc Canon, de la CGT, à Paris. « Nous ne cèderons pas ! », a-t-il prévenu. Même son de cloche pour Force ouvrière qui souhaite « le retrait pur et simple » du texte et réclame de « vraies négociations sur le point d'indice (qui sert à calculer la rémunération des fonctionnaires) et les titularisations » d'agents en situation de précarité.