La tête de liste RN à Rome pour un meeting de l'extrême droite européenne

L’événement avait été annoncé en grande pompe par Jordan Bardella. La tête de liste RN aux européennes se réjouissait de réunir les branches jeunesse des partis nationalistes du continent et de rencontrer son mentor, Matteo Salvini.

Mais à quelques heures du rendez-vous de ce vendredi, l’affiche est un peu moins vendeuse : il y aura certes la Ligue italienne, les jeunes de l’AFD allemande et du FPO autrichien en revanche, plus de Russie unie, plus de polonais du PIS, et peut-être plus de Matteo Salvini. L’homme fort de la politique italienne, ministre de l’Intérieur pourrait être retenu par des « questions d’agenda ».

Pas de panique tempère le RN, Matteo Salvini et le Rassemblement national c’est du solide. « On est d’accord sur tout » veut croire Marine Le Pen, qui rappelle que la réunion de ce vendredi n’est qu’une réunion de « jeunes » et qui balaie d’un revers de main les désaccords qui émergent sur les alliances à venir après le 26 mai.

Depuis quelques mois, Matteo Salvini a été à la rencontre de possibles futurs alliés, en Pologne ou en Hongrie dont les partis au pouvoir refusent, pour l’instant, de siéger avec le RN au Parlement européen. Matteo Salvini s’affichera-t-il avec Jordan Bardella ce vendredi ? Réponse en début d’après-midi.