Ouverture d'une enquête après une agression transphobe à Paris

Il est 20h30 dimanche 31 mars lorsque la victime sort de la bouche du métro sur le grand parvis de la place de la République. Elle est aussitôt prise à partie par un groupe d'individus. Elle reçoit des crachats, est attrapée par les épaules et les bras, se dégage et se dirige vers un homme qui semble l'insulter. Celui-ci et plusieurs autres personnes se mettent alors à la frapper du poing.

C'est finalement le service d'ordre de la Régie des transports parisiens qui mettra fin à la scène en évacuant la victime. Celle-ci a porté plainte. Le parquet a ouvert ce mardi une enquête préliminaire pour violences commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Une personne a été placée en garde à vue, avant d'être relâchée.

« Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis », a affirmé dans un tweet la maire de Paris Anne Hidalgo, se disant « indignée ».

La secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a pour sa part dénoncé une scène « inadmissible ». Les agressions homophobes et transphobes « ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine », a-t-elle rappelé. « Elles agressent et tuent ».

Selon le rapport annuel de l'association SOS Homophobie, le nombre d'agressions contre les personnes transgenres a bondi de 54 % en 2017, avec 186 signalements recueillis cette année-là.