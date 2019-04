La campagne gouvernementale française #Ouijevote bloquée par Twitter

Cette passe d’armes numérique entre le gouvernement français et Twitter a pour origine la loi relative à la manipulation de l’information qui a été adoptée par le Parlement à l’automne. Elle impose aux principales plateformes numériques, c’est-à-dire à Google, Facebook et Twitter de délivrer aux internautes qui les consulteraient, des informations claires et précises sur les publicités sponsorisées à caractères politiques que les Gafa diffusent.

Cette mesure décidée par l’exécutif est destinée à lutter contre les manipulations et les ingérences sur la Toile et les réseaux sociaux, en période électorale. Âprement combattue par Twitter France à l’époque estimant lors de son audition « qu’en tant qu'entreprise, le site n’a pas à être l'arbitre de la vérité », la loi avait finalement été adoptée. Elle contraint tous les hébergeurs de publicité de rendre public le montant des sommes reçues pour diffuser ces communications électorales, elle oblige de mettre à disposition des électeurs et internautes, un registre en ligne avec les informations précises de l’identité des acheteurs de ces messages aux contenus politiques. L’ensemble du dispositif législatif permet ainsi d’éviter les tentatives d’influence nationale ou émanant de l’étranger sur les scrutins, à travers des publicités ciblées.

Ce commerce en ligne de la publicité pour le réseau social américain se résume principalement par la vente de mots clefs et de tweets sponsorisés, contre rémunération évidemment. Et pas question pour des raisons de stratégie commerciale que Twitter divulgue à ses concurrents la moindre information concernant ses clients. C’est l’une des raisons pour laquelle Twitter France aurait refusé de diffuser la campagne #Ouijevote imaginée par le service d'information du gouvernement français qui était destinée à inciter les internautes à s'inscrire sur les listes électorales des Européennes. L’autre raison serait que le réseau social n’aurait pas les moyens techniques de contrôler tous les messages et particulièrement ceux provenant de l’étranger qui seront alors associés au mot clef #Ouijevote. La plateforme Web ne veut donc pas prendre le risque d’enfreindre la nouvelle loi française contre les fausses nouvelles en acceptant cette campagne publicitaire.

Des arguments qui ont fait grincer des dents l'exécutif. « Twitter a décidé d'avoir une politique complètement jusqu'au-boutiste qui est de couper toute campagne dite de nature politique », fulmine le service d’information du gouvernement.

La priorité de Twitter devrait être de combattre les contenus faisant l'apologie du terrorisme.

Pas les campagnes incitant à s’inscrire sur les listes électorales d'une république démocratique.

Ce sujet sera abordé jeudi avec les GAFA lors du G7 des ministres de l'Intérieur. Christophe Castaner (@CCastaner) 2 avril 2019

Le vote est sacré. Il est inacceptable qu’une campagne du gouvernement pour l’inscription sur les listes électorales soit bloquée par une plateforme. Je recevrai les dirigeants de @twitter europe dans les heures à venir. https://t.co/JySyN9mGfv via @Le_Figaro cedric_o (@cedric_o) 2 avril 2019

Ce débat en ligne sur le réseau social est, par ailleurs, vite devenu houleux. « Bravo à Twitter de refuser cette propagande d’État payée par nos impôts », lance, par exemple, un twittos. « Ça fait un peu arroseur arrosé », ironise un autre. « Ce n'est pas que la loi se retourne contre nous, c'est un hébergeur qui ne s'y conforme pas. C'est, selon nous, un baroud d'honneur de leur part », lui répond le ministre. Twitter n’a, pour l’instant, pas commenté sur son blog officiel sa décision, mais le sujet sera abordé ce jeudi 4 avril avec les GAFA lors du G7 des ministres de l’Intérieur, a fait savoir Matignon.