[Reportage] «Gilets jaunes»: le difficile exercice de la démocratie directe

Avec notre envoyé spécial à Saint-Nazaire, Alexis Bédu

En petits groupes de 20 personnes, les « gilets jaunes » débattent et proposent des revendications et des modes d’action.

Temps de parole limité, parité. Ils établissent ensemble une feuille de route pour la suite du mouvement. « C’est un appel commun pour se coordonner, pour mieux s’entendre, sans pour autant tomber dans l’écueil de la compilation des revendications, explique Julien, un « gilet jaune » de Montreuil en banlieue parisienne. On sait tous pourquoi on est là. On est là pour stopper Macron, on est là pour arrêter ce gouvernement austéritaire. Nous, on ne veut pas monter une superstructure verticale avec une sorte de répétition des logiques de partis. On n’est pas là pour faire une super structure qui ait tout pouvoir sur le reste. »

Un autre « gilet jaune » enchaîne : « Comment on fait pour produire des choses pour que l’Assemblée avance, mais sans décider les choses dans le dos de ceux qui n’auront pas donné leur avis. »

Forcément, en démocratie directe les divisions se font plus visibles. Et l’acceptation de l’autre n’est pas toujours au rendez-vous, comme le regrette cette « gilet jaune » devant toutes les délégations réunies : « Je pense qu’il y a aussi un problème. On n’arrive pas à s’accepter tels qu’on est, lance-t-elle. On est tous différents. Il faudrait peut-être qu’on pense à arrêter de voir que l’autre ne pense pas comme nous, mais se servir justement de cette différence pour avancer tous ensemble. » (applaudissements).

Le travail est long et sinueux, mais les 800 « gilets jaunes » ont jusqu’à dimanche soir pour établir une charte commune avant de repartir chacun dans leur région.

► (Ré) Écouter : France: «gilets jaunes» et lien social (Reportage France)