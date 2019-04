Le Défenseur des droits dénonce les délits de faciès de la police parisienne

Dans un avis rendu le 2 avril et dévoilé le 14 par le Jounal du dimanche, le Défenseur des droits « constate » que des « ordres et consignes discriminatoires enjoignant de procéder à des contrôles d'identité de "bandes de noirs et Nord-Africains" dans un secteur défini, et à des évictions systématiques de "SDF et de Roms" ont été diffusés » par la police d’un arrondissement non identifié.

Les ordres, mentions de service et consignes incriminées, ont existé au moins entre 2012 et 2018. Ils « laisseraient présumer » que la brigade de police secours et de protection se serait livrée à des interventions discriminatoires susceptibles « d'engager la responsabilité du préfet de police de Paris ».

À propos des sans-abri et des Roms écartés, le Défenseur des droits souligne également « l'absence » de « constats de comportements individuels préjudiciables », « de cadre juridique précis » et « de toute information sur la prise en charge réelle des personnes se trouvant dans la rue et évacuées ».

Une pratique « persistante et assumée »

Des façons de faire qui continuent après « le retrait des consignes litigieuses », puisque l’évacuation de « personnes d'origine rom en raison de leur seule appartenance à cette population a été observée dans deux commissariats de zones touristiques et, en tout état de cause, semble persistante et assumée par la DSPAP comme utile à la lutte contre la délinquance ».

En conséquence, l’ancien garde des Sceaux réclame à Christophe Castaner « une inspection de l'ensemble » des commissariats parisiens. Les faits s'étalant sur plusieurs années, ils ne mettent pas en cause le responsable actuel de la préfecture de police, précise-t-on dans l'entourage du Défenseur des droits.

(Avec AFP)